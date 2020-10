Sorteggio Europa League, Milan: le possibili avversarie. Chi sperare e chi evitare

Venerdì 2 ottobre (ore 13.00) si svolgerà il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio. A Nyon (Svizzera) si definiranno gli otto gruppi da quattro squadre ciascuno della seconda competizione continentale per importanza. Le 48 formazioni partecipanti al torneo verranno divise in quattro fasce di merito, in ogni girone finirà così una squadra per fascia. Al momento si conoscono i nomi di soltanto 27 compagini iscritte, le altre 21 saranno le vincitrici dei playoff in programma giovedì 1° ottobre.

Il Milan dovrà affrontare i portoghesi del Rio Ave in terra lusitana e dovrà vincere per accedere alla fase a gironi. In caso di qualificazione, i rossoneri non saranno sicuramente testa di serie, ma non si sa ancora in quale fascia finirebbero, perché dipenderà dai risultati delle altre venti partite in programma. Al momento non è dunque possibile tracciare un quadro dettagliato e lineare su quali potrebbero essere le migliori avversarie da pescare per Zlatan Ibrahimovic e compagni.

Loading...

Loading...

In caso di successo sul Rio Ave, le teste di serie da evitare sono sicuramente Arsenal e Benfica. Molto rognosi anche Bayer Leverkusen e Villareal, mentre il CSKA Mosca sarebbe gradito. Roma e Napoli saranno teste di serie sicure, ma non potranno comunque essere rivali del Milan perché provenienti dallo stesso Paese. Di seguito la situazione momentanea delle fasce per l’Europa League, in attesa di conoscere le 21 squadre provenienti dai playoff.

POSSIBILI FASCE EUROPA LEAGUE 2020-2021:

PRIMA FASCIA

Arsenal (Inghilterra)

Roma (Italia)

Napoli (Italia)

Benfica (Portogallo)

Bayer Leverkusen (Germania)

Villarreal (Spagna)

CSKA Mosca (Russia)

PRIMA O SECONDA FASCIA

Braga (Portogallo)

Gent (Belgio)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

PRIMA, SECONDA O TERZA FASCIA

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Rapid Vienna (Austria)

Leicester (Inghilterra)

SECONDA O TERZA FASCIA

PAOK (Grecia)

Real Sociedad (Spagna)

AZ (Olanda)

Feyenoord (Olanda)

SECONDA TERZA O QUARTA FASCIA

Maccabi Tel Aviv (Israele)

Molde (Norvegia)

Hoffenheim (Germania)

TERZA O QUARTA FASCIA

Zorya (Ucraina)

Lille (Francia)

Nizza (Francia)

Anversa (Belgio)

QUARTA FASCIA

Sivasspor (Turchia)

Wolfsberger (Austria)

Omonia (Cipro)

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse