Roland Garros 2020, gli italiani in campo oggi: orari, tv, ordine di gioco, programma 1° ottobre

Due italiani in gara in singolare nel quinto giorno del Roland Garros 2020, che vede le giornate pari decisamente meno ricche per i nostri colori rispetto a quelle dispari. Si entra nel mese di ottobre con due delle maggiori figure dei rispettivi circuiti in chiave azzurra.

La prima a scendere in campo è la numero 2 d’Italia, Jasmine Paolini, opposta al difficilissimo ostacolo che risponde al nome di Petra Kvitova, numero 7 del seeding, già semifinalista qui e generalmente sola a poter rispondere del proprio destino quando scende in campo, nel bene e nel male. Intorno alle 15, come terzo match sul Court Suzanne Lenglen, è invece Matteo Berrettini a scendere in campo. Il nostro miglior giocatore, ranking alla mano, si trova di fronte il sudafricano Lloyd Harris, che ricorda bene già da junior e che è piuttosto simile a lui per tipo di gioco, solo che il romano è migliore un po’ in tutto.

La quinta giornata del Roland Garros 2020 comincerà quest’oggi dalle ore 11:00. Le partite saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. OA Sport offrirà una selezione di DIRETTE LIVE scritte per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito il programma degli italiani.

ROLAND GARROS 2020, ITALIANI: PROGRAMMA

GIOVEDI’ 1 OTTOBRE

COURT SUZANNE LENGLEN

Ore 15:00 circa Matteo Berrettini (ITA) (7)-Lloyd Harris (RSA) – 3° turno uomini

COURT SIMONNE MATHIEU

Ore 11:00 Jasmine Paolini (ITA)-Petra Kvitova (CZE) (7) – 3° turno donne

COURT 11

Ore 18:30 circa Simone Bolelli (ITA)/Maximo Gonzalez (ARG)-Jurgen Melzer (AUT)/Edouard Roger-Vasselin (FRA) (15)

ROLAND GARROS 2020, ITALIANI: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 e 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse