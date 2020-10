Sonego-Evans oggi, Semifinale ATP Vienna 2020: orario, programma, tv, streaming

A Vienna non si è ancora spento lo scossone provocato dalla giornata di ieri, che ha portato fuori dall’ATP 500 della capitale austriaca diversi big e messo in luce redivivi o giocatori in un bel momento. La copertina se l’è presa Lorenzo Sonego, che ha inflitto un durissimo 6-2 6-1 a Novak Djokovic, e che oggi sfida il britannico Daniel Evans.

Il torinese e il numero 33 del mondo non si sono mai affrontati in carriera, ed entrambi si ritrovano per la prima volta a potersi giocare una finale in un torneo di questo livello. Dovesse farcela, Sonego sarebbe il secondo azzurro a riuscirci nel 2020, dopo che già Gianluca Mager, in una corsa inattesa per tantissimi, era riuscito a spingersi fino alla finale a Rio, per poi perdere con il cileno Cristian Garin. Per il secondo anno consecutivo un italiano arriva in semifinale alla Wiener Stadthalle: l’anno scorso ci era riuscito Matteo Berrettini, poi uscito di scena al termine di una vibrante battaglia con il padrone di casa Dominic Thiem, che avrebbe vinto il torneo sull’argentino Diego Schwartzman.

Il match tra Lorenzo Sonego e Daniel Evans è in programma come secondo dalle 14:00, ufficialmente alle 15:00, ma più realisticamente non prima delle 15:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito della tv federale. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SONEGO-EVANS, ATP 500 VIENNA 2020: PROGRAMMA

SABATO 31 OTTOBRE

Non prima delle ore 15:00 Lorenzo Sonego (ITA) (LL)-Daniel Evans (GBR) (SE)

SONEGO-EVANS, ATP 500 VIENNA 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Pagina Facebook e sito SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

