F1, orario gara 1° novembre: programma GP Emilia-Romagna 2020, tv, streaming, guida Sky e TV8

Dopo 14 anni di assenza, il Mondiale di F1 torna all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il svolgere il tredicesimo atto della stagione. Con ancora negli occhi le emozioni della tappa portoghese a Portimao, la massima formula si appresta a svolgere la prima edizione del Gran Premio dell’Emilia Romagna.

Lewis Hamilton (Mercedes) arriva in Italia da padrone del campionato dopo aver vinto, settimana scorsa, la 92^ gara della propria vita. Mercedes si prepara a festeggiare un nuovo Mondiale costruttori, mentre Ferrari insegue il podio nell’ultimo dei tre eventi di casa.

Per evitare il rischio della mancanza di luce, il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2020 scatterà alle 13.10 e sarà visibile in diretta ed esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport F1 (canale 207). TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) proporrà a tutti gli appassionati la diretta in chiaro della tredicesima prova del Mondiale. SkyGo e NowTV sono a disposizioni per il live streaming, mentre OA Sport seguirà integralmente la manifestazione con la Diretta Live di ogni sessione.

PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA 202 0

Domenica 1 novembre

Ore 13.10 Gran Premio dell’Emilia Romagna

DOVE SEGUIRE GP EMILIA ROMAGNA 202 0

Diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201)

Diretta streaming su NowTV e su SkyGo

Differita in chiaro TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

