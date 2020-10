Softball: le convocate dell’Italia per il raduno di Pescara. Primo ritrovo dall’inizio dell’anno

Torna a radunarsi l’Italia, in quel di Pescara, tra il 12 e il 18 ottobre, dopo la finale scudetto che da oggi coinvolgerà Saronno e Bollate, in quello che è un record di distanza minima: mai due formazioni con 12 km a separarle l’una dall’altra si erano affrontate nella storia del softball italiano.

Molte delle chiamate da Enrico Obletter fanno parte dei due blocchi. Di seguito i nomi.

Loading...

Loading...

Valeria Bettinsoli

Laura Bigatton

Priscilla Brandi

Ilaria Cacciamani

Elisa Cecchetti

Greta Cecchetti

Lara Cecchetti

Marta Chiodaroli

Veronica Comar

Sarah Edwards

Sofia Fabbian

Amanda Fama

Andrea Filler

Marta Gasparotto

Noemi Giacometti

Giulia Longhi

Virginia Mambelli

Fabrizia Marrone

Alice Nicolini

Beatrice Ricchi

Alessandra Rotondo

Carlotta Salis

Melany Sheldon

Silvia Torre

Laura Vigna

Otto sono le giocatrici di Bollate, nove quelle di Saronno, due di Castellana e Caronno, tre di Forlì e una di Pianoro. Non c’è Erika Piancastelli poiché impegnata ad Athletes Unlimited, la nuova lega americana in cui ha potuto misurarsi con molte delle migliori al mondo. L’Italia torna a radunarsi per la prima volta dall’Australia Pacific Cup dello scorso gennaio.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIBS / EzR NADOC