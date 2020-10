Serie A, calendario di oggi: orari, tv, streaming, programma Sky e DAZN (3 ottobre)

Dopo la vittoria della Sampdoria in casa della Fiorentina (1-2) nell’anticipo del venerdì sera, prosegue a ritmo serrato il programma della quarta giornata della Serie A 2020/2021. Nel sabato odierno, 3 ottobre 2020, saranno infatti due i match nel menù del massimo campionato italiano.

Alle 15 saranno Sassuolo e Crotone ad aprire il programma, con il match che sarà un’esclusiva Sky, mentre alle 20.45 la Roma farà visita a un’Udinese ancora ferma al palo: in questo caso invece il duello tra i friulani e i capitolini sarà visibile su DAZN.

Serie A calcio oggi: orari, tv, programma, calendario partite Sky e DAZN (3 ottobre):

03/10/2020 Sabato 15.00 Sassuolo-Crotone Sky Sport Serie A, Sky Sport HD 251 e in streaming su Sky Go, Now Tv

03/10/2020 Sabato 20.45 Udinese-Roma DAZN1 e in streaming sull’app DAZN



Foto: Shutterstock