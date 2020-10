Sci alpino: Ragnhild Mowinckel è tornata ad allenarsi in discesa libera. Rientro a dicembre?

Dopo 593 giorni, la due volte vice campionessa olimpica di PyeongChang 2018 in gigante e discesa, Ragnhild Mowinckel, norvegese, è tornata al cancelletto di partenza di una discesa, per ora solo in allenamento.

“Cara discesa libera, sono passati 593 giorni dall’ultima volta che ci siamo visti. Devo ammettere che mi sei mancata terribilmente. Spero d’ora in poi di rivederti più spesso. Fino alla… prossima volta!“, le sue parole postate su Instagram,

Loading...

Loading...

Mowinckel, stando ai media norvegesi, dovrebbe rientrare in gara a dicembre, con le prime prove veloci. Il Circo Bianco sta per riabbracciare, dunque, una possibile grande protagonista assoluta.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

gianmario.bonzi@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock