Sci alpino, l’Italia prepara l’esordio di Soelden! Gigantiste a Hintertux, gli uomini in Val Senales

Siamo ormai a dieci giorni dal via ufficiale della nuova stagione della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino ed i lavori iniziano a farsi serrati in vista dell’esordio di Soelden, tappa classica per il primo appuntamento stagionale. Sul ghiacciaio del Rettenbach si partirà con il consueto gigante (sia al maschile, sia al femminile) per cui è proprio questo comparto a forzare i tempi a livello di preparazione, mentre gli atleti della velocità avranno ancora qualche settimana di tempo per affinare la propria condizione atletica.

Tornando alle porte larghe, gli allenamenti si fanno intensi. Sono sei, infatti. le convocate per il raduno in programma sul ghiacciaio austriaco di Hintertux da oggi sino a domenica 11 ottobre. Il direttore sportivo Max Rinaldi ha chiamato Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Marta Bassino e Lara Della Mea, mentre saranno presenti al loro fianco il direttore tecnico Gianluca Rulfi, l’allenatore responsabile Matteo Guadagnini e i tecnici Daniele Simoncelli, Marcello Tavola e Paolo Deflorian.

Loading...

Loading...

Sul fronte maschile, invece, la squadra di gigante sarà di scena sul ghiacciaio della Val Senales sulla pista Gurschler. I lavori sono iniziati nella giornata di ieri e si concluderanno sabato 10 ottobre. Gli sciatori convocati sono: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg, Tommaso Sala, Roberto Nani e Hannes Zingerle. Assieme a loro sono presenti il direttore tecnico Roberto Lorenzi ed i tecnici Walter Girardi e Giancarlo Bergamelli.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo