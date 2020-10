Sci alpino: il riepilogo dei ritiri. Mhyrer, Veith, Rebensburg, le sorelle Fanchini e Weirather hanno detto basta

Molti atleti di alto livello, se non addirittura eccelso, hanno recentemente chiuso la loro carriera, sia a livello maschile che femminile. E’ tempo di un riepilogo.

Ricordiamo il campione olimpico in carica di slalom, lo svedese André Mhyrer, poi ancora Peter Fill, tre volte vincitore di una coppa di specialità, tra discesa (2) e combinata. Quindi Fritz Dopfer, mai vincente in Coppa del Mondo eppure sempre protagonista. L’elenco comprende Markus Dürager, Johannes Kröll, Thomas Hettegger, Daniel Meier, Frederic Berthold e Clemens Nocker (Austria); Elia Zurbriggen, figlio della leggenda dello sci Pirmin Zurbriggen, Pierre Bugnard, Drew Duffy, Thomas Biesemeyer, Wiley Marple e Nicholas Krause. I norvegesi perdono Bjørnar Neteland, Marcus Monsen e Stian Saugestad. I finlandesi Jens Henttinen e Artu Niemela. Anche l’azzurro Henri Battilani non fa più parte del Circo Bianco. E pure Matts Olsson, Dustin Cook, Tilen Debelak e Robin Buffet.

Tra le ragazze è toccato a tante atlete fenomenali, tra cui Viktoria Rebensburg, Anna Veith e Tina Weirather. Hanno appeso gli sci al chiodo pure Ana Drev dalla Slovenia, che è arrivata seconda due volte nella sua carriera in Coppa del Mondo, la svedese Ylva Stålnacke e ancora Christina Ackermann (Geiger) e Veronique Hronek. Per l’Austria hanno lasciato pure Michaela Dygruber e Marie-Therese Sporer; quindi Nina Haver-Løseth e Maren Skjøld (norvegesi), le azzurre Elena e Nadia Fanchini, sorelle, assieme ad Hanna Schnarf, neo mamma.

Inizia una nuova era?

