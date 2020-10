Sci alpino, domani il gigante di Soelden. Brignone: “Proverò a ripetermi”. Goggia: “Lavoro per trovare sensazioni”

Sabato 17 ottobre incomincerà la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino con il gigante femminile a Soelden. Come da tradizione sarà la località austriaca a tenere a battesimo la stagione. Nelle ultime ore sono caduti circa dieci centimetri di neve, prontamenti ripuliti dagli addetti, ma sufficienti per impedire la classica sciata in pista. Le partecipanti hanno potuto così fare quattro giri su una pista che scende a poca distanza dal tracciato di gara, che è stato comunque barrato nei giorni scorsi. Le previsioni meteo parlano comunque di un miglioramento per il fine settimana.

L’Italia si affiderà in particolar modo a Federica Brignone, detentrice della Sfera di Critallo overall e di specialità. L’azzurra ha parlato ai microfonib della Fisi: “Come sempre la prima gara è un terno al lotto perchè non conosciamo lo stato di forma delle nostre avversarie. Per quanto mi riguarda, è stata un’estate diversa dal solito per le note vicende legate al Covid-19, ma siamo riuscite ugualmente ad allenarci con ottima continuità. Non sento il peso della responsabilità, sono pronta a rimettermi in gioco per alzare l’asticella, sapendo che ripetersi sarà molto difficile, ma ci proverò comunque“.

Loading...

Loading...

Marta Bassino, già capace di salire sul podio del Rettenbach, proverà a ripetersi. “È una pista che mi piace, non abbiamo riferimenti ma sarà una condizione uguale per tutti, siamo alle porte di una stagione importante e mi sento ulteriormente cresciuta sotto ogni aspetto“. Sofia Goggia si è allenata molto tra le porte larghe in estate e vuole tornare grande anche in gigante: “Non sono ancora a livello delle migliori, ma lavoro per ritrovare le sensazioni di qualche stagione fa anche in questa disciplina“.

Prima chiamata nel massimo circuito per Ilaria Ghisalberti: “Non conosco ovviamente questa pista e sono qui solamente per cercare di imparare più cose possibili. Ringrazio il team per avermi dato questa opportunità, l’unica cosa che posso promettere è che lotterò al massimo delle mie attuali possibilità“. Al via della gara ci saranno anche Laura Pirovano, Luisa Bertani, Valentina Cillara Rossi, Lara Della Mea e la rientrante Roberta Melesi, che a Soelden conquistò l’anno passato i primi punti della carriera, prima di infortunarsi e saltare il resto della stagione.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo