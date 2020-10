Sci alpino, cancellato per maltempo il raduno dei gigantisti di Hintertux

Le avverse condizioni meteorologiche hanno costretto lo staff tecnico della squadra italiana di gigante maschile di Coppa del Mondo a cancellare il raduno in programma sulla pista austriaca di Hintertux, che sarebbe dovuto durare cinque giorni, in preparazione della gara di esordio di Soelden in programma domenica 18 ottobre. Erano sei i gigantisti convocati: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Daniele Sorio, Roberto Nani e Hannes Zingerle.

Alcuni compagni della squadra di discesa si ripropongono invece per un’altra tornata di test valutativi presso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona: Matteo Marsaglia, Alexander Prast, Mattia Casse ed Emanuele Buzzi si recheranno nella località varesotta nella giornata di lunedì 5 ottobre con il preparatore atletico giuseppe Abruzzini. Un terzetto composto da Alex Vinatzer, Simon Maurberger e Federico Liberatore invece sarà invece impegnato allo Sport Service Mapei giovedì 8 ottobre.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: -luca de aliprandini-fisi pentaphoto