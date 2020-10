Sci alpino: approvato il calendario maschile. Niente combinate e paralleli, tutte le novità della stagione

E dopo un’attesa infinito, l’annata 2020-2021, che scatterà ufficialmente il prossimo 17 ottobre a Soelden, è diventata realtà.

Il Consiglio Fis ha deliberato i calendari della prossima stagione di Coppa del mondo di sci alpino, tenendo conto delle indicazioni date nelle ultime settimane in relazione al Covid-19. Confermata la cancellazione della trasferta nordamericana che prevedeva complessivamente le gare di Beaver Creek e Lake Louise, il nuovo criterio ha tenuto conto dalla necessità di limitare al massimo gli incroci fra uomini e donne, separando il più possibile le stesse discipline tecniche da quelle veloci. Sono stati inoltre cancellate tutte le combinate e limitati i paralleli, che saranno appena due. Confermato in toto il programma dei Mondiali di Cortina 2021, previsti dall’8 al 21 febbraio.

Loading...

Loading...

Dopo l’opening di Soelden e il parallelo di Lech, il circuito maschile entrerà nel vivo in Val d’Isère con un doppio fine settimana, che farà da apripista alle gare italiane con Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio in rapida successione. Raddoppiano i giganti ad Adelboden e Bansko, Chamonix ospiterà due slalom, Wengen e Kitzbuehel mantengono il programma originario e saranno le uniche che ospitano velocità e slalom, anche se le squadre di specialità di una stessa nazione alloggeranno in località diverse. Le gare totali saranno 39, divise in 9 discese, 7 supergiganti, 10 giganti, 11 slaom e 2 paralleli.

E’ stato anche stabilito un criterio affinchè ogni tappa venga ritenuta valida ai fini della Coppa del mondo. Se al momento della preiscrizione ad ogni singolo evento (che si tiene 5 settimane prima dell’evento), le nazioni partecipanti risulteranno essere almeno sette delle prime dieci nella classifica per nazioni 2019/20, le gare verranno ritenute valide. Inoltre verranno anche salvaguardati i punteggio degli atleti che non potranno partecipare a competizioni a causa delle restrizioni nel proprio paese di appartenenza.

CDM MASCHILE 2020/21:

Dom. 18/10/20 – GS Soelden (Aut)

Sab. 14/11/20 – PAR Lech (Aut)

Sab. 05/12/20 – GS Val d’Isère (Fra)

Dom. 06/12/20 – GS Val d’Isère (Fra)

Sab. 12/12/20 – DH Val d’Isère (Fra)

Dom. 13/12/20 – SG Val d’Isère (Fra)

Ven. 18/12/20 – SG Val Gardena (Ita)

Sab. 19/12/20 – DH Val Gardena (Ita)

Dom. 20/12/20 – GS Alta Badia (Ita)

Lun. 21/12/20 – SL Alta Badia (Ita)

Mar. 22/12/20 – SL Madonna di Campiglio (Ita)

Lun. 28/12/20 – DH Bormio (Ita)

Mar. 29/12/20 – SG Bormio (Ita)

Mer. 03/01/21 – SL Zagabria (Cro)

Ven. 08/01/21 – GS Adelboden (Svi)

Sab. 09/01/21 – GS Adelboden (Svi)

Dom. 10/01/21 – SL Adelboden (Svi)

Ven. 15/01/21 – DH Wengen (Svi)

Sab. 16/01/21 – DH Wengen (Svi)

Dom. 17/01/21 – SL Wengen (Svi)

Ven. 22/01/21 – SG Kitzbuehel (Aut)

Sab. 23/01/21 – DH Kitzbuehel (Aut)

Dom. 24/01/21 – SL Kitzbuehel (Aut)

Mar. 26/01/21 – SL Schladming (Aut)

Sab. 30/01/21 – SL Chamonix (Fra)

Dom. 31/01/21 – SL Chamonix (Fra)

Sab. 05/02/21 – SG Garmisch (Ger)

Dom. 06/02/21 – DH Garmisch (Ger)

Mar. 09/02/21 – MONDIALI – SG Cortina (Ita)

Mer. 10/02/21 – MONDIALI – AC Cortina (Ita)

Dom. 14/01/21 – MONDIALI – DH Cortina (Ita)

Mar. 16/02/21 – MONDIALI – PAR Cortina (Ita)

Mer. 17/02/21 – MONDIALI – Team event Cortina (Ita)

Ven. 19/02/21 – MONDIALI – GS Cortina (Ita)

Dom. 21/02/21 – MONDIALI – SL Cortina (Ita)

Sab. 27/02/21 – GS Bansko (Bul)

Dom. 28/01/21 – GS Bansko (Bul)

Sab. 06/03/21 – DH Kvitfjell (Nor)

Dom. 07/03/21 – SG Kvitfjell (Nor)

Sab. 13/03/21 – GS Kranjska Gora (Slo)

Dom. 14/03/21 – SL Kranjska Gora (Slo)

Mer. 17/03/21 – DH Lenzerheide (Svi)

Gio. 18/03/21 – SG Lenzerheide (Svi)

Ven. 19/03/21 – PAR Lenzerheide (Svi)

Sab. 20/03/21 – GS Lenzerheide (Svi)

Dom. 21/03/21 – SL Lenzerheide (Svi)





