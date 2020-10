Scherma, Arianna Errigo positiva al Coronavirus: “Ho pochi sintomi, ma la preoccupazione di peggiorare c’è…”

Dopo altri personaggi di spicco dello sport italiano come Federica Pellegrini, Fabio Fognini e Valentino Rossi, arriva la notizia della positività al Coronavirus anche da parte di Arianna Errigo. “Purtroppo ieri ho appreso la notizia di essere positiva al Covid-19″, annuncia la schermitrice azzurra sul proprio profilo Instagram. La due volte campionessa del mondo di fioretto a livello individuale (2013 e 2014), leggermente sintomatica, avrebbe raggiunto nella giornata di domani il ritiro della Nazionale italiana in preparazione dei prossimi appuntamenti internazionali.

“Innanzitutto mi dispiace per tutte le persone (per fortuna poche) che sono state a stretto contatto con me e che in questo momento rischiano di ammalarsi. Poi volevo dirvi che sto bene, ho pochi sintomi ma ovviamente la preoccupazione di peggiorare c’è. Domani sarei dovuta partire per il ritiro con la Nazionale e spero quindi di tornare presto sulle pedane”, spiega la 32enne brianzola, argento olimpico individuale a Londra 2012 sempre nel fioretto.

Foto: Federscherma