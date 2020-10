Golf: Hero World Challenge cancellato, è il torneo di Tiger Woods. Il PGA Tour perde un pezzo della stagione 2020-2021

Non si disputerà l’Hero World Challenge, in programma dal 3 al 6 dicembre di quest’anno e parte del calendario del PGA Tour per la stagione 2020-2021. Il torneo, che è ospitato dalla fondazione di Tiger Woods, dal 2015 aveva trovato sede ad Albany, nelle Bahamas.

L’annuncio è stato dato dalla fondazione di Tiger, che ha rilasciato il seguente comunicato: “A causa delle restrizioni e degli attuali sviluppi legati al Covid-19, l’Hero World Challenge 2020 non sarà disputato quest’anno. La decisione è stata presa con in mente la buona salute di chiunque sostenga il torneo e della comunità di Albany. Speriamo di ospitare nel prossimo anno 18 dei migliori giocatori al mondo e di accogliere nuovi ospiti del torneo“.

L’edizione 2019 è stata vinta dallo svedese Henrik Stenson. Proprio Tiger Woods è il più prolifico in termini di successi, avendone colti 5. Il format usuale è il seguente: 18 giocatori, dei quali 4 sono i vincitori dei Major, i migliori 11 dell’OWGR disponibili, il campione uscente e due scelte dell’organizzazione.

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse