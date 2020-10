Scherma, Andrea Santarelli: “Il ritorno in pedana? Previsto a gennaio. Non vedo l’ora di cominciare”

Come tante altre discipline, anche la scherma ha subito lo stop obbligato dall’emergenza sanitaria. Finalmente, però, da gennaio gli atleti ritorneranno in pedana. Per commentare questa ripresa e l’attuale panorama del mondo della scherma, è intervenuto, ai microfoni di Fencing2U, trasmissione firmata Sport2U (in collaborazione con OA Sport), Andrea Santarelli.

“Il ritorno in pedana è previsto da gennaio in avanti. Le sfide mi mancano, per un atleta sono come l’aria. Un po’ di stop è sempre piacevole, certo, ma ora sento veramente il bisogno di riprendere”, queste le parole dello spadista italiano, che ha inoltre voluto analizzare la possibilità di svolgere gare a squadre rispetto a quelle individuali alle prossime Olimpiadi: “Sono due gare totalmente diverse, nelle sensazioni e nell’approccio: in quelle a squadre si deve dare il massimo per il gruppo, si deve spingere per gli altri e per cercare di colmare il gap; l’assalto individuale è l’opposto, ma nonostante questo, a Tokyo, le proverei entrambe“. Di seguito, la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA AD ANDREA SANTARELLI





Foto: Augusto Bizzi