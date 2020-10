Rugby, Test Match: la Scozia liquida senza problemi la Georgia

Vince la Scozia nel primo test match ufficiale in Europa dopo l’esplosione del Covid-19 e vince nettamente contro la Georgia. A Edimburgo gli ospiti resistono poco più di un tempo, ma poi devono cedere alla superiorità tecnica degli avversari.

Pronti, via e la Scozia va in meta. Punizione, touche e Darcy Graham prende l’ovale e schiaccia in meta. Insistono i padroni di casa, mentre la Georgia è in sofferenza, ma riesce a difendere e a inalzare un muro davanti alla propria area. Fino al 26’, quando Fraser Brown, ancora una volta partendo da una maul, va a schiacciare per il 12-0. Passano pochi minuti e al 32’ arriva il tris, questa volta firmato Hamish Watson. La Georgia è in balia della Scozia, allo scadere subirebbe una quarta meta, ma il TMO, l’italiano Mitrea, annulla e si va al riposo sul 17-0.

A inizio ripresa finalmente la Georgia si presenta in attacco e dopo quattro minuti arriva la meta di Tabutsadze che potrebbe riaprire il match. O darne l’illusione. Perché al 50’ Fraser Brown concede il bis con una meta identica a quella del primo tempo. All’ora di gioco la maul scozzese fa nuovamente danni, con il pack georgiano che non può nulla e Stuart McInally va in meta per il 29-7 parziale. Ormai gli ospiti sono in ginocchio e al 69’ con una bella azione di Finn Russell va a segnare anche Duhan van der Merwe. Ma non è finita, perché Darcy Graham si concede il bis e allo scadere anche Blair Kinghorn si iscrive alla festa, marca l’ottava meta della Scozia e chiude il match sul 48-7.

