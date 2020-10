Rugby, Sei Nazioni femminile: l’Italia in Irlanda dopo mesi di stop

Torna il rugby internazionale, torna il Guinness Sei Nazioni, e torna in torneo femminile, con i recuperi dei match saltati tra febbraio e marzo per l’emergenza Covid-19. E tornano in campo le azzurre di Andrea Di Giandomenico che affronteranno l’Irlanda a Donnybrook dopo mesi di inattività.

Lo stop ai campionati nazionali e la difficoltà a riprendere l’attuale stagione, infatti, ha costretto le rugbiste italiane a un lungo stop e Furlan e compagne sono chiamate a trovare il massimo della forma quando scenderanno in campo sabato alle ore 18.30 locali (19.30 in Italia, diretta Eurosport Player e differita alle 22.30 su Eurosport 2).

L’Italia arriva da un successo e un ko nei primi due turni del Torneo e punta a fare il massimo possibile nei tre match che mancano, con in mente soprattutto il torneo di qualificazione per i Mondiali che si dovrebbe disputare a dicembre, anche se ancora tutto è in forse visto il ritorno dell’emergenza Covid-19 in tutta Europa. Ma, in ogni caso, Andrea Di Giandomenico lavorerà come sempre partita dopo partita con l’obiettivo costante di far crescere la squadra.

Dopo il lungo stop imposto dall’intervento al cercine della spalla sinistra, Manuela Furlan, 73 caps con l’Italdonne, tornerà in campo a estremo, affiancata da Vittoria Ostuni Minuzzi e Aura Muzzo nel triangolo allargato. Sillari e Rigoni chiudono la trequarti al centro, con Veronica Madia e Sofia Stefano in mediana. Elisa Giordano, Giada Franco e Francesca Sgorbini compongono la terza linea, con Giordana Duca e Sara Tounesi in seconda, mentre la prima linea è formata da Lucia Gai, Silvia Turani e a tallonatore Melissa Bettoni.

Foto: Mattia Radoni – LPS