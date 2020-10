Rugby, Sei Nazioni 2020: i convocati dell’Italia per la sfida all’Inghilterra. Torna Minozzi, fuori Braley, invitato Trulla

Il Sei Nazioni 2020 di rugby è scattato sabato 1 febbraio 2020 ed ha visto subito la sconfitta all’esordio dell’Italia, che ha perso in Galles per 42-0. Altra trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, e nuova sconfitta in casa della Francia domenica 9 febbraio per 35-22. Dopo una settimana di pausa, esordio casalingo per gli azzurri, che hanno ceduto alla Scozia sabato 22 febbraio per 0-17 all’Olimpico di Roma.

Poi è giunta l’emergenza sanitaria ed il torneo è stato sospeso: alla ripresa nuova trasferta e nuova sconfitta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, per 50-17, poi ultima recita del torneo sabato 31 ottobre alle ore 17.45 a Roma con l’Inghilterra, per provare a togliere lo zero dalla casella dei punti fatti.

La sfida è in programma allo Stadio Olimpico di Roma sabato 31 ottobre alle ore 17.45, e per il ritiro romano sono stati convocati 31 giocatori più un invitato: manca Callum Braley, che in Irlanda ha riportato un trauma cranico in uno scontro di gioco, mentre torna in azzurro Matteo Minozzi, infine è stato invitato Jacopo Trulla.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 10 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 30 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 4 caps)

Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby Club, esordiente)

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 6 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 28 caps) – capitano

Leonardo GHIRALDINI (svincolato, 104 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 1 cap)

Seconde linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 4 caps)

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 7 caps)

David SISI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

Cristian STOIAN (Fiamme Oro Rugby)

Flanker/n.8

Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 21 caps)

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 5 caps)

Sebastian NEGRI DA OLEGGIO (Benetton Rugby, 26 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 17 caps)

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 40 caps)

Mediani di mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 39 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, esordiente)

Marcello VIOLI (Zebre Rugby Club, 16 caps)

Mediani d’apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 57 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 43 caps)

Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 1 cap)

Centri

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 16 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 33 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 1 cap)

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 25 caps)

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 27 caps)

Matteo MINOZZI (London Wasps, 19 caps)

Federico MORI (Kawasaki Robot Calvisano, 1 cap)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 24 caps)

Invitato

Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, esordiente)

I CONVOCATI DELL’INGHILTERRA

Trequarti

Joe Cokanasiga (Bath Rugby, 9 caps)

Owen Farrell (Saracens, 83 caps)

George Furbank (Northampton Saints, 2 caps)

Willi Heinz (Gloucester Rugby, 13 caps)

Jonathan Joseph (Bath Rugby, 50 caps)

Ollie Lawrence (Worcester Warriors, esordiente)

Max Malins (Bristol Bears, esordiente)

Joe Marchant (Harlequins, 3 caps)

Jonny May (Gloucester Rugby, 56 caps)

Dan Robson (Wasps, 2 caps)

Henry Slade (Exeter Chiefs, 29 caps)

Ollie Thorley (Gloucester Rugby, esordiente)

Jacob Umaga (Wasps, esordiente)

Anthony Watson (Bath Rugby, 43 caps)

Ben Youngs (Leicester Tigers, 99 caps)

Avanti

Tom Curry (Sale Sharks, 23 caps)

Tom Dunn (Bath Rugby, esordiente)

Ben Earl (Bristol Bears, 3 caps)

Charlie Ewels (Bath Rugby, 15 caps)

Ellis Genge (Leicester Tigers, 18 caps)

Jamie George (Saracens, 49 caps)

Jonny Hill (Exeter Chiefs, esordiente)

Ted Hill (Worcester Warriors, 1 cap)

Maro Itoje (Saracens, 38 caps)

Joe Launchbury (Wasps, 65 caps)

Lewis Ludlam (Northampton Saints, 8 caps)

Beno Obano (Bath Rugby, esordiente)

David Ribbans (Northampton Saints, esordiente)

Jack Singleton (Gloucester Rugby, 3 caps)

Kyle Sinckler (Bristol Bears, 35 caps)

Will Stuart (Bath Rugby, 3 caps)

Sam Underhill (Bath Rugby, 18 caps)

Billy Vunipola (Saracens, 51 caps)

Mako Vunipola (Saracens, 59 caps)

Harry Williams (Exeter Chiefs, 18 caps)

Jack Willis (Wasps, esordiente)