Rugby, Pro14 2020-2021: Leinster-Zebre 63-8. La squadra italiana travolta nella terza giornata

Il Pro 14 di rugby continua con la terza giornata della stagione 2020-2021: le Zebre, dopo le sconfitte patite nelle prime due sfide, escono ancora una volta battute e senza punti dopo una partita senza storia in casa del Leinster, che invece centra vittoria e bonus offensivo, imponendosi con lo score di 63-8.

Nel primo tempo i padroni di casa centrano già il bonus offensivo: quattro sono infatti le mete del Leinster. Bent apre le danze al 12′, poi al 19′ c’è la marcatura di Sheehan. Terza meta di Kearney al 28′, poi O’Brien al 36′ certifica il punto di bonus. Byrne trasforma ogni volta, nel mezzo, al 22′ Pescetto accorcia dalla piazzola. Al riposo si va sul 28-3.

Loading...

Loading...

Nella ripresa il Leinster dilaga con altri cinque mete: ancora Sheehan al 41′, poi Murphy al 55′ e Parker al 59′. Seconda meta personale anche per O’Brien al 68′, infine c’è la marcatura di Penny al 75′. Ancora una volta Byrne è impeccabile dalla piazzola, mentre per gli ospiti c’è la meta di Biondelli al 66′ per il definitivo 63-8.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni