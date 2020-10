Rugby, Pro 14: Connacht-Benetton Treviso rinviata

Non si disputerà la sfida tra il Connacht e la Benetton Treviso il prossimo 1 novembre a Galway, dopo che sono saliti a tre i giocatori risultati positivi al Covid-19 nelle fila dei biancoverdi. La formazione veneta non ha reso noto i nomi degli atleti, ma dopo la prima positività annunciata qualche giorno fa, nelle ultime ore sono risultati positivi altri due giocatori.

I giocatori risultati positivi presentano al momento una lieve o assente sintomatologia e sono stati posti in isolamento, mentre tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo staff e giocatori hanno invece dato esito negativo. La Benetton ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato le Autorità per gli iter correlati. Staff e giocatori osserveranno quindi un periodo di isolamento cui farà seguito un ciclo di tamponi molecolari.

Il match con Connacht era programmato allo Sportsground di Galway domenica 1 novembre alle ore 17.30 e il Guinness Pro 14 ha già annunciato che verrà valutato il recupero della partita a inizio 2021. Treviso, dunque, resta fermo al sesto posto nella conference B, con zero vittorie, mentre Connacht resta a quota 9 punti.

Foto: Afio Guarise – LPS