Rugby, Irlanda-Italia: programma, orario, tv. Sei Nazioni 2020

Il Sei Nazioni 2020 di rugby è scattato sabato 1 febbraio 2020 ed ha visto subito la sconfitta all’esordio dell’Italia, che ha perso in Galles per 42-0. Altra trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, e nuova sconfitta in casa della Francia domenica 9 febbraio per 35-22. Dopo una settimana di pausa, esordio casalingo per gli azzurri, che hanno ceduto alla Scozia sabato 22 febbraio per 0-17 all’Olimpico di Roma.

Poi è giunta l’emergenza sanitaria ed il torneo è stato sospeso: alla ripresa ci sarà una nuova trasferta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, sabato 24 ottobre a Dublino, alle ore 16.30 italiane, in un match che si preannuncia importantissimo, se non decisivo per evitare la casella zero alla voce punti fatti.

La sfida è in programma all’Aviva Stadium di Dublino sabato 24 ottobre alle ore 16.30 italiane, e verrà trasmesso in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming verrà affidata a DPLAY, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match valido per il quarto turno del torneo.

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY 2020

IV giornata

Sabato 24 ottobre ore 16.30

Dublino, Aviva Stadium

Irlanda v Italia

Diretta tv su DMAX

Diretta streaming su DPLAY

Diretta live testuale su OA Sport

