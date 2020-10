Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: le convocate dell’Italia ai raggi X per l’Irlanda. Tanta esperienza per Di Giandomenico

Torna il Guinness Sei Nazioni femminile e sabato a Donnybrooke va in scena il match valevole per la quarta giornata del torneo 2020 tra l’Irlanda e l’Italia. E lunedì Andrea Di Giandomenico ha annunciato le convocate che prepareranno la sfida irlandese.

Il tecnico azzurro punta sull’esperienza di un gruppo ormai consolidato. A distanza due anni dall’intervento al cercine della spalla sinistra la squadra ritrova il suo capitano, Manuela Furlan, e potrà dunque contare, con Elisa Giordano che ha gestito la squadra al meglio in suo assenza, su due grandi leader. A Dublino torneranno anche Veronica Madia ed Aura Muzzo completamente ristabilite.

Loading...

Loading...

In prima linea i nomi più attesi sono quelli di Silvia Turani, Melissa Bettoni e Lucia Gai, titolari durante la prima parte del torneo, mentre alle loro spalle ci sono le giovani Cerato, Skofca e Merlo. In seconda linea, invece, le certezze sono Valeria Fedrighi, Giordana Duca e Sara Tounesi; mentre in terza linea spiccano le assenze di Ilaria Arrighetti e Lucia Cammarano, mentre con Elisa Giordano, capitano nelle prime giornate del torneo, ci sono Giada Franco, Francesca Sgorbini e Francesca Sberna.

In mediana, come detto, importante il ritorno di Veronica Madia, che si giocherà la maglia numero 10 con Beatrice Rigoni, mentre a numero 9 c’è la grande esperienza di Sara Barattin. Nella trequarti tornano Manuela Furlan e Aura Muzzo, cui si aggiunge l’esperienza di giocatrici come Sofia Stefan e Michela Sillari, cui fanno da contraltare l’entusiasmo giovanile di Vittoria Ostuni Minuzzi, Beatrice Capomuzzi e Benedetta Mancini.

Le convocazioni di Andrea Di Giandomenico sono, dunque, abbastanza scontate, anche se risentono della situazione difficile del rugby femminile in Italia, che con il prolungato stop dei campionati e la ripartenza scaglionata vede molte potenziali azzurre non prese in considerazione perché non ancora pronte al rientro in campo a questo livello. Nomi che, probabilmente, ritorneranno nei prossimi appuntamenti dell’Italdonne anche in vista del torneo di qualificazione ai Mondiali 2021.

Foto: Mattia Radoni – LPS