Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: Italia-Inghilterra, per le azzurre la sfida più difficile

Ultimo turno del Guinness Sei Nazioni anche in campo femminile, anche se le azzurre a dicembre saranno impegnate ancora nel recupero della terza giornata contro la Scozia in un match che, salvo novità causa Covid-19, dovrebbe anche essere un incontro valevole per la qualificazione ai Mondiali 2021. Contro l’Inghilterra le azzurre arrivano da sfavorite, con le ospiti che stanno dominando il torneo con quattro vittorie e il titolo già conquistato matematicamente con un turno d’anticipo.

L’Italia vista in Irlanda è una squadra con le potenzialità che tutti conosciamo, ma dopo un’ottima mezz’ora le azzurre sono scese di tono e hanno permesso all’Irlanda di prendere in mano il match e di vincere. Andrea Di Giandomenico sa che le sue ragazze possono dare di più di quel che si è visto sabato scorso, ma sa anche che l’Inghilterra è uno scoglio veramente ostico. L’obiettivo è continuare a crescere, migliorare atleticamente e non perdere fiducia nei propri mezzi in vista, come detto, del torneo di qualificazione iridata, vero obiettivo di quest’anno per l’Italdonne. Un solo cambio annunciato rispetto all’Irlanda fra le azzurre selezionate: Maria Magatti, 32 caps, prende il posto dell’infortunata Beatrice Capomaggi.

Foto: Mattia Radoni – LPS