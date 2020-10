Rugby femminile, Sei Nazioni 2020: cambiano gli orari di alcuni match. Il nuovo calendario

Sono stati modificati gli orari di alcuni match del Sei Nazioni femminile 2020 di rugby, che riprenderà sabato 24 ottobre con Irlanda-Italia, recupero della quarta giornata, che inizierà alle ore 19.30 italiane. Il giorno seguente, per lo stesso turno, in programma Scozia-Francia. Domenica 1 novembre si disputerà il quinto turno, infine per la terza giornata, il match Italia-Scozia, in programma il 6 dicembre a Parma, sarà valido anche come match per le qualificazione ai Mondiali 2021.

CALENDARIO SEI NAZIONI FEMMINILE

Quarta giornata

24 ottobre ore 19.30 Dublino, Energia Park Irlanda v Italia

25 ottobre ore 16.20 Glasgow, Scotstoun Stadium Scozia v Francia

Quinta giornata

1 novembre ore 15.30 Lille, Stade Métropole Francia v Irlanda

1 novembre ore 18.15 Sede da definire, Galles v Scozia

1 novembre ore 19.00 Parma, Stadio Sergio Lanfranchi Italia v Inghilterra

Terza giornata

6 dicembre ore 18.20 Parma, Stadio Sergio Lanfranchi Italia v Scozia – vale qualificazione Mondiali 2021

Foto: Pier Colombo