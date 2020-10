Rugby, Bledisloe Cup 2020-2021: Nuova Zelanda-Australia 27-7. Gli All Blacks domano i Wallabiesf

La Bledisloe Cup 2020 ha messo in scena questa notte il suo secondo atto: ad Auckland, in Nuova Zelanda, all’alba in Italia, si è disputato il secondo dei quattro confronti programmati tra All Blacks e Wallabies nel giro di un mese. La sfida tra Nuova Zelanda ed Australia si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa arrivata soprattutto nel secondo tempo.

Nel primo tempo domina la squadra australiana per i primi 10 minuti, ma sono gli All Blacks a trovare i primi punti dopo quasi 20 minuti con il piede di Mo’unga. Ed è la sveglia che serve ai padroni di casa, che al 23’ vanno in meta. Mischia sui cinque metri, Goodhue sfonda ma non ci arriva, palla veloce ad Aaron Smith che schiaccia. Torna in attacco l’Australia e alla mezz’ora è Marika Koroibete a riaprire i giochi andando in meta per il 10-7 parziale. Questo è il punteggio con cui si va al riposo di un match che ha visto gli ospiti commettere troppi falli e perdere troppi palloni, ma nonostante ciò restare ancora in partita.

Loading...

Loading...

Nella ripresa la musica cambia. Pronti, via e Jordie Barrett va in meta al 43’ al termine di un’azione che vede Caleb Clarke bucare due volte la difesa wallabie e permettere a Barrett di marcare. Ancora Clarke tre minuti dopo trova il break decisivo, corre 40 metri palla in mano, poi palla ad Ardie Savea e in una manciata di minuti match chiuso dagli All Blacks che volano sul 20-7. E al 54’ il colpo del ko, anche psicologico. Australia in attacco, a un passo dalla meta, palla persa e in un attimo sul fronte opposto è Sam Cane a marcare la meta del 27-7 finale.

TABELLINO

Nuova Zelanda-Australia 27-7

Nuova Zelanda: 15 Beauden Barrett, 14 Jordie Barrett, 13 Anton Lienert-Brown, 12 Jack Goodhue, 11 Caleb Clarke, 10 Richie Mounga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane (c), 6 Shannon Frizell, 5 Tupou Vaa’i, 4 Patrick Tuipulotu, 3 Ofa Tu’ungafasi, 2 Dane Coles, 1 Joe Moody

A disposizione: 16 Codie Taylor, 17 Alex Hodgman, 18 Nepo Laulala, 19 Scott Barrett, 20 Hoskins Sotutu, 21 TJ Perenara, 22 Rieko Ioane, 23 Damian McKenzie

Australia: 15 Tom Banks, 14 Filipo Daugunu, 13 Hunter Paisami, 12 Matt Toomua, 11 Marika Koroibete, 10 James O’Connor, 9 Nic White, 8 Harry Wilson, 7 Michael Hooper (c), 6 Ned Hanigan, 5 Matt Philip, 4 Lukhan Salakaia-Loto, 3 Taniela Tupou, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 James Slipper

A disposizione: 16 Jordan Uelese, 17 Scott Sio, 18 Allan Alaalatoa, 19 Rob Simmons, 20 Liam Wright, 21 Jake Gordon, 22 Jordan Petaia, 23 Reece Hodge

Marcatori: 18’ cp. Mo’unga, 23’ m. Smith tr. Mo’unga, 30’ m. Koroibete tr. O’Connor, 43’ m. J.Barrett, 46’ m. Savea, 54’ m. Cane tr. Mo’unga

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

duccio.fumero@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fabrizio Andrea Bertani/Shutterstock