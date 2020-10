Roland Garros, Martina Trevisan: “Sono felice lo stesso. Questo risultato è un nuovo inizio”

Eliminata dal Roland Garros, ma comunque felice ed orgogliosa per due settimane indimenticabili. E’ terminata la favola di Martina Trevisan sulla terra rossa parigina, dopo la sconfitta con la polacca Iga Swiatek. Queste le prime parole ed emozioni della tennista toscana al termine del match di ieri sera: “Sono felice lo stesso, davvero. Stasera è stata una partita davvero dura. Lei è una giocatrice emergente, ha un sacco di energia positiva. E poi le condizioni erano pessime e c’era davvero tanto vento. Certo, sono un po’ triste per la partita ma resta il fatto che per me sono state due settimane incredibili. Oggi ho chiuso un capitolo importante della mia vita, domani ne inizieranno altri. Lo ripeto, sono felice”.

Un risultato davvero inaspettato e Martina ha avuto anche un ringraziamento speciale al termine dell’incontro: “Ho sentito fortissimo il supporto di chi mi ha sostenuto da casa. Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti quelli che mi hanno seguito in questo viaggio, questo incredibile viaggio”.

Loading...

Loading...

Il Roland Garros della rinascita quello di Trevisan, che si pone già obiettivi per il futuro: “Mi fa piacere che la mia storia possa essere fonte di ispirazione per altre persone. Cosa succederà ora? Spero che questa sia una nuova partenza, un nuovo inizio. Da domani, comunque, vacanza. Mi riposerò a casa con la mia famiglia, poi ricomincerò a lavorare di nuovo, per cercare di ripetere un altro risultato come questo”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse