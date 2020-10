Roland Garros 2020, Roger Federer si complimenta con Rafael Nadal: “Sempre grande rispetto come persona e campione”

Arrivano anche i complimenti di Roger Federer a Rafael Nadal per il 13° titolo al Roland Garros, con il quale l’iberico lo raggiunge a quota 20 Slam vinti in carriera. Un inseguimento, questo, iniziato nel 2005, e completato dopo 15 anni, curiosamente lo stesso arco di tempo che va dal primo all’ultimo dei tornei maggiori conquistati dallo svizzero.

Questo il messaggio rilasciato da Federer su Twitter: “Ho sempre avuto un enorme rispetto per il mio amico Rafa come persona e come campione. In quanto mio grande rivale nel corso degli anni, credo che ci siamo spinti l’un l’altro nel diventare giocatori migliori. Per questo, è per me un grande onore congratularmi con lui per la ventesima vittoria in un torneo del Grande Slam. E’ ancor più grandioso che lui abbia ora vinto il Roland Garros per 13 volte, che è uno dei più grandi risultati nello sport. Mi congratulo anche con il suo team, perché nessuno può fare questo da solo. Spero che 20 sia solo un altro passaggio nella continuazione del viaggio per entrambi. Ben fatto, Rafa. Te lo meriti“.

Federer quest’anno ha giocato soltanto uno Slam, gli Australian Open, per sottoporsi poi a due interventi che lo hanno tenuto fuori per l’intera stagione. Il rientro è previsto proprio a Melbourne nel 2021, là dove ha vinto il suo ultimo Slam nel 2018 in finale sul croato Marin Cilic.

Foto: LaPresse / Olycom