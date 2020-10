Roland Garros 2020, risultati 7 ottobre tabellone maschile: Djokovic si vendica di Carreno Busta, in semifinale c’è Tsitsipas

I quarti di finale del Roland Garros 2020 si concludono nella maniera più banale, ma anche più giusta. Novak Djokovic arriva al penultimo atto dello slam parigino battendo in quattro set lo spagnolo Pablo Carreno Busta, l’uomo che usufruì della sua squalifica allo US Open. Nel primo set il serbo concede qualcosa di troppo, non aiutato dal servizio, e Carreno non si fa pregare; ma dalla seconda frazione in poi Djokovic alza nettamente il livello del suo gioco, ribaltando il match. Lo spagnolo ce la mette tutta, si inventa alcuni grandi colpi, ma Novak è semplicemente superiore, portandosi a casa la partita e la sua decima semifinale a Parigi per 4-6 6-2 6-3 6-4 in tre ore e tredici minuti.

Al cospetto del numero 1 del mondo si presenterà Stefanos Tsitsipas, che ha superato Andrey Rublev in tre set. La riedizione della finale di Amburgo parte in favore del russo, che comanda quasi tutto il primo set in maniera agevole. Al momento di portare a casa la prima frazione il match si ribalta, con Rublev che commette errori su errori rimettendo in piedi il greco, bravo a non mollare. Mentre dall’altra parte nasce uno psicodramma, Tsitsipas prende in mano le redini della partita e chiude agevolmente sul 7-5 6-2 6-3 in meno di due ore di gioco.

ROLAND GARROS: RISULTATI MASCHILI 7 OTTOBRE

Stefanos Tsitsipas – Andrey Rublev 7-5 6-2 6-3

Novak Djokovic – Pablo Carreno Busta 4-6 6-2 6-3 6-4

