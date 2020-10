Roland Garros 2020, risultati 5 ottobre: Djokovic, Tsitsipas e Carreño Busta in scioltezza, Rublev in quattro set su Fucsovics

Oggi, 5 ottobre, inizia la seconda settimana del Roland Garros 2020 e si conclude il quadro degli ottavi di finale del torneo del Grande Slam. La mattinata si è aperta con il successo di Andrey Rublev sull’ungherese Marton Fucsovics: il numero 14 al mondo parte piano ma si impone in rimonta per 6-7 7-5 6-4 7-6 in una battaglia di quasi quattro ore. Al prossimo turno andrà in onda la replica della finale di Amburgo, poiché Stefanos Tsitsipas ha avuto ragione di Grigor Dimitrov per 6-3 7-6 6-2 in poco più di due ore e mezza. In Germania fu Rublev ad imporsi in quattro set.

Nel terzo match di giornata se la cava in maniera agevole Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo è in modalità Robocop e consegna il biglietto di ritorno per Dubai al russo Karen Khachanov, che ci mette tutto il possibile ma si arrende sul 6-4 6-3 6-3. Per il serbo è la quarantasettesima volta ai quarti di finale in uno Slam, su sessantadue tornei disputati. Nel suo match per arrivare alle semifinali avrà di fronte Pablo Carreño Busta che ha avuto vita facile con Daniel Altmaier, giustiziere di Matteo Berrettini agli ottavi, per 6-2 7-5 6-2 in due ore e ventidue minuti.

RISULTATI MASCHILI 4 OTTOBRE

Andrey Rublev batte Martin Fucsovics 6-7 7-5 6-4 7-6

Stefanos Tsitsipas batte Grigor Dimitrov 6-3 7-6 6-2

Novak Djokovic batte Karen Khachanov 6-4 6-3 6-3

Pablo Carreño Busta batte Daniel Altmaier 6-2 7-5 6-2

Foto: Lapresse