Roland Garros 2020, risultati 2 ottobre tabellone femminile: Halep e Svitolina avanzano, Trevisan continua il sogno a Parigi!

Giornata di terzi turni quella andata in scena a Parigi (Francia), sede del Roland Garros 2020. Il tabellone femminile ha eletto le prime otto qualificate per gli ottavi di finale e tra questa vi sarà anche un’italiana.

Martina Trevisan (n.159 del mondo) ha realizzato un’altra impresa e, dopo aver sconfitto Coco Gauff, fa fuori la n.24 del mondo Maria Sakkari: 1-6 7-6 (6) 6-3 lo score finale, annullando due match-point e conquistando un successo nonostante i crampi e un primo set in cui l’avversaria sembrava dominare. Bravissima Martina a resettare e a conquistare un successo da sogno per lei. Sul suo cammino ci sarà ora l’olandese (testa di serie n.5 del torneo) Kiki Bertens, protagonista nel secondo turno del tanto discusso match vinto contro Sara Errani. Bertens, a segno quest’oggi contro la ceca Katerina Siniakova (n.62 WTA) per 6-2 6-2, se la dovrà vedere con un’altra italiana dunque e noi tutti ci auguriamo vi sia una piccola “vendetta” sportiva.

Tutto come previsto per Simona Halep ed Elina Svitolina. La rumena (n.2 del mondo) ha confermato il suo status di favorita n.1 del torneo aggiudicandosi il confronto con l’americana Amanda Anisimova: la statunitense è stata presa letteralmente a pallate da Simona, a segno per 6-0 6-1. Nel prossimo round Halep giocherà contro la polacca (n.53 del ranking) Iga Swiatek che ha sconfitto per 6-3 6-2 la canadese Eugene Bouchard (n.168 WTA). Per quanto concerne Svitolina, la n.5 del mondo ha prevalso nel confronto con la russa (testa di serie n.27) Ekaterina Alexandrova (n.31 del ranking) per 6-4 7-5. La tennista nativa di Odessa dovrà affrontare una ritrovata Caroline Garcia (n.45 del mondo) che sul rosso di Parigi ha espresso un grande tennis, piegando la n.20 del ranking Elise Mertens per 1-6 6-4 7-5. Infine successi per la ceca Barbora Krejcikova (n.117 WTA), contro la bulgara Tsvetana Pironkova (n.157 del mondo) per 5-7 6-4 6-3, e per l’argentina (di origine ucraine) Nadia Podoroska (n.131 del mondo) che ha sconfitto per 6-3 6-2 la slovacca Anna Karolina Schmiedlova (n.161 WTA).

Court Philippe-Chatrier

Simona Halep ROU vs Amanda Anisimova USA 6-0 6-1

Caroline Garcia FRA vs Elise Mertens BEL 1-6 6-4 7-5

Court Suzanne-Lenglen

Elina Svitolina UKR vs Ekaterina Alexandrova RUS 6-4 7-5

Katerina Siniakova CZE vs Kiki Bertens NED 2-6 2-6

Court Simonne-Mathieu

Eugenie Bouchard CAN vs Iga Swiatek POL 3-6 2-6

Court 14

Anna Karolina Schmiedlova SVK vs Nadia Podoroska ARG 3-6 2-6

Court 7

Barbora Krejcikova CZE vs Tsvetana Pironkova BUL 5-7 6-4 6-3

Court 9

Martina Trevisan ITA vs Maria Sakkari GRE 1-6 7-6 (6) 6-3

Foto: LaPresse