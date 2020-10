Roland Garros 2020 oggi: orari, tv, programma, ordine di gioco 7 ottobre

Ci si avvia alla stretta finale nel Roland Garros 2020. Giornata questa dedicata agli ultimi quarti di finale del tabellone maschile e femminile con protagonisti il n.1 del mondo Novak Djokovic che se la vedrà contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta e il greco Stefanos Tsitsipas opposto ad Andrey Rublev. Nole, sicuramente, non avrà un bel ricordo affrontando l’iberico, visto quanto accade a New York nel corso del match valido per gli US Open (la famosa “pallata”). Nel draw delle donne, interessanti i match tra Petra Kvitova a Laura Siegemund e tra Danielle Collins a Sofia Kenin.

IL PROGRAMMA DI GIOCO DEL ROLAND GARROS (7 OTTOBRE)

Il Roland Garros 2020 andrà in scena dalle ore 12:00. Le partite saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (in particolare, Eurosport 2 avrà una programmazione dedicata agli italiani) e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove Eurosport è disponibile. Di seguito il programma completo.

** Court Philippe CHATRIER ** Inizio 12h00

1 SD Q Petra KVITOVA (CZE) [7] contre Laura SIEGEMUND (GER)

suivi de

2 SD Q Danielle COLLINS (USA) contre Sofia KENIN (USA)[4]

3 SM Q Andrey RUBLEV (RUS) [13] contre Stefanos TSITSIPAS (GRE) [5]

4 SM Q Novak DJOKOVIC (SRB) [1] contre Pablo CARRENO BUSTA (ESP) [17]

Foto: LaPresse