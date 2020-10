Roland Garros 2020 oggi: orari, tv, programma, ordine di gioco 1 ottobre

A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros 2020 di tennis, oggi, giovedì 1 ottobre, si disputeranno gli ultimi incontri del secondo turno dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile. In campo per l’Italia ci saranno Matteo Berrettini e Jasmine Paolini.

Oggi, giovedì 1 ottobre, si terrà la quinta giornata dei tabelloni principali del Roland Garros 2020 di tennis. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match di Berrettini.

Loading...

Loading...

ORDINE DI GIOCO 1 OTTOBRE 2020

Court Philippe CHATRIER

Dalle 11.00

1 SD 2 Jelena OSTAPENKO (LAT) contre Karolina PLISKOVA (CZE) [2]

2 SD 2 Ana BOGDAN (ROU) contre Sofia KENIN (USA)[4]

3 SM 2 Novak DJOKOVIC (SRB) [1] contre Ricardas BERANKIS (LTU)

4 SM 2 Pablo CUEVAS (URU) contre Stefanos TSITSIPAS (GRE) [5]

Court Suzanne LENGLEN

Dalle 11.00

1 SM 2 Denis SHAPOVALOV (CAN) [9] contre Roberto CARBALLES BAENA (ESP)

2 SD 2 Kristyna PLISKOVA (CZE) contre Garbiñe MUGURUZA (ESP) [11]

3 SM 2 Lloyd HARRIS (RSA) contre Matteo BERRETTINI (ITA) [7]

4 SD 2 Elena RYBAKINA (KAZ) [14] contre Fiona FERRO (FRA)

Court Simonne MATHIEU

Dalle 11.00

1 SD 2 Petra KVITOVA (CZE) [7] contre Jasmine PAOLINI (ITA)

2 SM 2 Andrej MARTIN (SVK) contre Grigor DIMITROV (BUL)[18]

3 SD 2 Alizé CORNET (FRA) contre Shuai ZHANG (CHN)

4 SM 2 Alejandro DAVIDOVICH FOKINA (ESP) contre Andrey RUBLEV (RUS) [13]

Court 4

Dalle 11.00

1 SM 2 Marcos GIRON (USA) contre Thiago MONTEIRO (BRA)

2 doppio

3 SD 2 Patricia Maria TIG (ROU) contre Christina MCHALE (USA)

Court 5

Dalle 11.00

1 doppio

2 SD 2 Polona HERCOG (SLO) contre Leylah FERNANDEZ (CAN)

3 SD 2 Irina BARA (ROU) contre Alison VAN UYTVANCK (BEL)

Court 7

Dalle 11.00

1 SD 2 Clara TAUSON (DEN) contre Danielle COLLINS (USA)

2 SD 2 Aryna SABALENKA (BLR)[8] contre Daria KASATKINA (RUS)

3 SM 2 Guido PELLA (ARG) contre Pablo CARRENO BUSTA (ESP) [17]

Court 9

Dalle 11.00

1 SM 2 Cristian GARIN (CHI) [20] contre Marc POLMANS (AUS)

2 SD 2 Nao HIBINO (JPN) contre Ons JABEUR (TUN) [30]

3 SM 2 Dusan LAJOVIC (SRB) [22] contre Kevin ANDERSON (RSA)

Court 10

Dalle 11.00

1 doppio

2 doppio

3 SM 2 Nikola MILOJEVIC (SRB) contre Aljaz BEDENE (SLO)

Court 11

Dalle 11.00

1 doppio

2 doppio

3 SM 2 Daniel Elahi GALAN (COL) contre Tennys SANDGREN (USA)

Court 12

Dalle 11.00

1 SM 2 Marton FUCSOVICS (HUN) contre Albert RAMOS-VINOLAS (ESP)

2 SD 2 Sloane STEPHENS (USA)[29] contre Paula BADOSA (ESP)

3 SD 2 Petra MARTIC (CRO) [13] contre Veronika KUDERMETOVA (RUS)

Court 13

Dalle 11.00

1 doppio

2 SM 2 Jan-Lennard STRUFF (GER) [30] contre Daniel ALTMAIER (GER)

3 SD 2 Laura SIEGEMUND (GER) contre Julia GOERGES (GER)

Court 14

Dalle 11.00

1 SM 2 Jiri VESELY (CZE) contre Karen KHACHANOV (RUS) [15]

2 SD 2 Kaja JUVAN (SLO) contre Clara BUREL (FRA)

3 SM 2 Roberto BAUTISTA AGUT (ESP) [10] contre Attila BALAZS (HUN)

Diretta tv Eurosport 1 ed Eurosport 2

Diretta streaming Eurosport Player

Diretta live testuale di alcuni match OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse