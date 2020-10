Roland Garros 2020, Martina Trevisan viene sconfitta nei quarti da Iga Swiatek

Si conclude la corsa di Martina Trevisan al Roland Garros 2020 di tennis: la qualificata azzurra esce sconfitta nei quarti di finale dalla sfida contro la polacca Iga Swiatek, che si impone per 6-3 6-1 in un’ora e diciotto minuti di gioco. La polacca sfiderà in semifinale la qualificata argentina Nadia Podoroska.

Nel primo set parte bene l’azzurra, che strappa subito il servizio all’avversaria alla prima occasione e poi è brava ad annullare la palla del controbreak e salire 2-0. Trevisan tiene a zero la battuta nel quarto gioco andando sul 3-1, poi però Swiatek alza il livello e diventa padrona del match. Arriva infatti il controbreak nel sesto gioco, poi la polacca mette la testa avanti tenendo il servizio a zero. Nell’ottavo gioco arriva poi l’allungo di Swiatek, che si porta sul 5-3 ed a seguire annulla due palle per il controbreak all’azzurra, riuscendo, alla terza occasione, a vincere la frazione per 6-3 in 43 minuti.

La seconda partita si apre come si era chiusa la prima: break della polacca, che poi ancora una volta risale dal 15-40 per allungare sul 2-0. La striscia di giochi consecutivi vinti da Swiatek si allunga fino ad otto, dato che arriva il 3-0 pesante per la polacca, che conquista ai vantaggi anche il secondo turno al servizio dell’azzurra. Nel quarto game l’azzurra ancora una volta si porta sul 15-40 e, finalmente, ai vantaggi, recupera uno dei due break di ritardo. La gioia dura però poco, perché la polacca, sempre ai vantaggi, trova il 4-1 e poi vola verso il successo per 6-1 in 35 minuti.

Le statistiche sorridono ovviamente alla polacca: l’azzurra infatti mette in campo il 68% di prime, ma conquista il punto soltanto in 15 occasioni su 36, mentre Swiatek vince il quindici in 23 circostanze su 37. Anche sulla seconda Trevisan paga dazio: 8 punti su 17 contro gli 11 su 19 vinti dall’avversaria. In tutto dunque Swiatek vince 64 punti contro i 45 dell’azzurra.

Foto: LaPresse