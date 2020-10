Roland Garros 2020: Djokovic vince in cinque set contro Tsitsipas e raggiunge Nadal in finale

Quattro ore di spettacolo al Philippe Chatrier nella seconda semifinale del Roland Garros 2020 tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. Il campione serbo avanti di due set si è fatto rimontare prima di piazzare la zampata vincente nel quinto. Il numero 1 del mondo ha staccato il pass per la finale con il punteggio di 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1. All’ultimo atto dello Slam francese troverà, neanche a dirlo, Rafael Nadal.

Inizio di match molto combattuto con Tsitsipas che si procura ben tre palle break nel primo game ma si fa rimontare da 0-40. Ai vantaggi per il greco ancora una possibilità di strappare il servizio a Djokovic ma il campione serbo si salva con un dritto lungo linea magistrale (1-0). Nel gioco successivo è il numero 1 del mondo a costruirsi due palle break e senza alcun tentennamento allunga sul 2-0. A questo punto l’andamento del set segue pedissequamente quello dei turni di servizio fino all’ottavo game quando Tsitsipas si procura la possibilità di riportarsi in scia all’avversario ma Djokovic si fa trovare pronto con la volèe sul passante del greco (5-2). Si conclude di fatto qui il parziale con il campione serbo che porta a casa il primo set col punteggio di 6-3.

Anche il secondo set inizia a ritmi forsennati, soprattutto per merito di Tsitsipas che, dopo aver portato a casa il proprio turno di servizio, prova a piazzare il break ma Djokovic si salva con un fantastico rovescio ad incrociare (1-1). Incredibile quello che accade nel quinto game con il tennista greco che sale velocemente 40-0. Il numero 6 del mondo, però, paga a caro prezzo alcune scelte discutibili su delle difese straordinarie del serbo, come due smash in arretramento entrambi sbagliati. Djokovic viene anche aiutato dalla buona sorte che devia il suo dritto sulla palla break che manda fuori giri Tsitsipas (3-2). Il greco accusa il colpo e nel settimo game si ripropone la stessa situazione: avanti 40-0 sbaglia troppo e si fa rimontare con il numero 1 del mondo che trova il break sull’ennesimo non forzato dell’ellenico (5-2). Per Djokovic è un gioco da ragazzi chiudere sul 6-2.

Molto equilibrato anche l’avvio del terzo set con Tsitsipas che spinge con grande convinzione ma nel secondo game il serbo riesce a difendersi sull’ennesima palla break a favore dell’ellenico con un preciso dritto in contropiede (1-1). Il set scorre via veloce fino al nono gioco nel quale Djokovic sfrutta prima un errore di dritto dell’ellenico e poi lo trafigge con uno smash vincente che vale il break (5-4). A questo punto il match sembra deciso ma la reazione di nervi e classe del greco è devastante. Tsitsipas diventa ancor più aggressivo e riesce a vincere i seguenti tre game portando a casa il set 7-5. Il numero 6 del mondo è riuscito a mettere in campo nella parte finale del parziale tutto il meglio del proprio repertorio.

Molto alti i ritmi anche nel quarto set con Tsitsipas che piazza il break lasciando a 0 l’avversario nel secondo game (2-0). Il campione serbo, però, reagisce ottimamente e mette a segno immediatamente il controbreak (2-1). Il greco nei successi due turni di servizio soffre annulla ben cinque palle break e rimane in corsa (4-4). Nel decimo gioco, però, è Djokovic ad avere un passaggio a vuoto con due errori di rovescio decisamente inusuali, il numero 6 del mondo ne approfitta e piazza il break decisivo per allungare il set (6-4).

Dopo un match intenso, giocato a ritmi altissimi e molto equilibrato, il quinto set è praticamente a senso unico, almeno per quanto concerne il punteggio. Nel terzo gioco gli errori non forzati di Tsitspas costano caro con il serbo che ne approfitta e trova il break 2-1. Da qui in avanti sarà un monologo di Djokovic con l’ellenico che perde la solidità del proprio gioco e concedendo quattro game consecutivi che valgono il 6-1 in finale in favore del campione serbo.

Foto: Lapresse