Real Sociedad-Napoli, Europa League: programma, orario, tv, probabili formazioni

Dopo la sconfitta all’esordio contro l’AZ, il Napoli fa visita alla Real Sociedad nella 2a giornata della fase a gironi di Europa League. Un match già fondamentale per la squadra di Gattuso, che non può permettersi un secondo passo falso per evitare di trovarsi già a rischio eliminazione. Calcio d’inizio alle ore 21.00 con gli azzurri reduci dalla vittoria nel derby campano contro il Benevento con le reti di Insigne e Petagna. Gli spagnoli, però, sono in un ottimo momento di forma e hanno vinto alla prima in casa del Rjeka.

Di seguito le probabili formazioni, la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Real Sociedad-Napoli, match valido per la 2^ giornata della fase a gironi di Europa League 2020-2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 e sul satellite su Sky Sport Uno (numero 201) ed in diretta streaming su Sky Go e con la DIRETTA scritta su OA Sport.

REAL SOCIEDAD-NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Normand, Munoz; David Silva, Guevara, Merino; Januzaj, Willian José, Oyarzabal

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Insigne, Mertens, Politano; Osimhen

REAL SOCIEDAD-NAPOLI: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDI’ 22 OTTOBRE:

21.00: Real Sociedad-Napoli

REAL SOCIEDAD-NAPOLI: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su TV8 e Sky Sport Uno (numero 201)

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

