Rally, Mondiale 2020: cancellata la prossima tappa in Belgio. Resta in calendario solo un ultimo round a Monza

La notizia era ormai nell’aria da diversi giorni ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: il prossimo round del Mondiale WRC 2020, previsto dal 19 al 22 novembre in Belgio, è stato definitivamente cancellato. Il calendario iridato perde dunque l’ennesimo pezzo di una stagione davvero complicatissima, condizionata inevitabilmente dalla situazione sanitaria globale legata al Covid-19. Il Governo belga, alla luce della grande crescita nel numero di contagi, ha optato per il lockdown e di conseguenza gli organizzatori dell’evento si sono visti costretti ad annullare la competizione.

Il Mondiale Rally 2020 resta adesso con una sola prova ancora in calendario, che è in programma attualmente dal 4 al 6 dicembre in quel di Monza. Da valutare però nelle prossime settimane l’eventualità di una possibile cancellazione del round brianzolo, considerando l’alto numero di contagi registrato in questo periodo proprio in Lombardia. Ricordiamo che l’ultima gara disputata è andata in scena una ventina di giorni fa in Sardegna, con il britannico Elfyn Evans che ha conservato la leadership della classifica generale con 14 punti di margine sul francese Sebastien Ogier, 24 sul belga Thierry Neuville e 28 sull’estone Ott Tanak. Grazie all’annullamento della tappa belga, Evans è ormai davvero a un passo dal primo titolo iridato della carriera nel WRC. Nell’ultima prova stagionale di Monza sarebbero comunque in palio potenzialmente 30 punti, che tengono virtualmente in gioco tutti i primi quattro del campionato.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LPS