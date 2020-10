Rally, Mondiale 2020: a rischio la tappa del Belgio, i casi di Covid-19 allarmano gli organizzatori

Il Mondiale Rally 2020 è pronto per il rush finale. Dopo sei prove disputate, infatti, ne rimangono due in una stagione quanto mai tribolata. Dal 19 al 22 novembre toccherà al Rally del Belgio, quindi dal 4 al 6 dicembre sarà di scena il Rally di Monza, new entry per il campionato WRC. L’annata, tuttavia, si è aperta tra mille difficoltà a livello di emergenza sanitaria globale e, a quanto pare, si potrebbe chiudere nella stessa maniera.

Giova ricordare, per esempio, che sono state cancellate otto tappe ovvero i Rally di Argentina, Portogallo, Kenya, Finlandia, Giappone, Germania, Gran Bretagna e Nuova Zelanda. La stessa sorte sta rischiando anche il Rally del Belgio. La tappa di Ypres, infatti, sembra a forte rischio. La Nazione del Benelux, dopotutto, sta nuovamente facendo i conti con una nuova ondata di contagi legati al Covid-19. Nelle ultime settimane la percentuale di positivi ha superato ampiamente il livello di guardia e le manifestazioni sportive stanno subendo diverse cancellazioni.

Tra queste va citato il South Belgium Rally. Questo evento aveva un’importanza notevole per Hyundai, che voleva preparare al meglio Ott Tanak e Craig Breen in vista del Rally di Ypres. A questo punto, come spiega motorsport.com, sarà interessante capire se Hyundai vorrà correre ai ripari iscrivendo Tanak e Breen all’Hemicuda Rally, gara che si terrà più a nord nello Stato belga a cui parteciperanno Sébastien Ogier ed il leader del Mondiale Rally, Elfyn Evans.

Al penultimo atto del WRC 2020 mancano tre settimane, per cui le autorità terranno sotto monitoraggio il numero di casi di Covid-19. Non sono escluse decisioni legate al Rally di Ypres, qualora i contagi dovessero salire ancora nel corso delle prossime settimane. Il Ministro della Sanità belga, Frank Vandenbroucke, ha ammesso come le autorità non siano più in grado di controllare la diffusione della pandemia.

Foto: Lapresse