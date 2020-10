Rally Italia Sardegna 2020: Ott Tanak fa suo lo shakedown, da domani tutti a caccia di Elfyn Evans

Ci pensa l’estone Ott Tanak ad aggiudicarsi lo shakedown del Rally Italia Sardegna 2020, appuntamento inaugurale della sesta e penultima tappa del Mondiale. Dopo questo evento, infatti, rimarrà solamente il Rally del Belgio di metà novembre per sancire il nuovo campione del mondo in questa tribolatissima annata.

Ott Tanak (Hyundai) ha vinto lo shakedown di Olmeno (lunghezza di 3.79 chilometri) con il tempo finale nel terzo passaggio di 2:13.6 davanti al britannico Elfyn Evans (Toyota) che ha chiuso con il medesimo tempo, mentre al terzo posto troviamo il francese Sebastien Ogier (Toyota) in 2:14.4. Quarta posizione per lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai) in 2:14.7, quinta per il francese Pierre-Louis Loubet (Hyundai) in 2:14.9, sesta per il belga Thierry Neuville (Hyundai) in 2:15.2 mentre è settimo il finlandese Esapekka Lappi (Ford) in 2:15.3. Brutta disavventura per il suo connazionale Kalle Rovanpera (Toyota) che ha concluso immediatamente la sua giornata, finendo rovinosamente in un fosso, per sua fortuna senza conseguenze.

Da domani, quindi, si inizierà a fare sul serio sugli sterrati della Sardegna. Tutti a caccia di Elfyn Evans che comanda la classifica generale con 97 punti contro i 79 di Sebastien Ogier ed i 70 di Ott Tanak e Kalle Rovanpera. Quinto con 65 punti, infine, Thierry Neuville.

