Pattinaggio di figura: Hubbell-Donohue trionfano a Skate America 2020, secondi Hawayek-Baker

Si è concluso senza particolari colpi di scena Skate America 2020, la prima tappa del circuito Grand Prix di pattinaggio di figura andata in scena presso l’Orleans Arena di Las Vegas (Nevada) e valida, considerata l’emergenza sanitaria, come gara interna e singola. Nella danza sul ghiaccio, l’evento di chiusura, Madison Hubbell e Zachary Donohue hanno infatti conquistato nettamente il primo posto, rispettando i favori del pronostico.

I danzatori statunitensi sono stati autori di un programma molto espressivo, pattinato su diverse versioni di “Hallelujah“: nonostante qualcosa (come ovvio che sia in questo periodo dell’anno) da rivedere gli atleti allenati da Marie France Dubreuil e Patrick Lauzon hanno preso in largo facendo il pieno di GOE negli elementi coreografici, ed eseguendo in modo efficace la sequenza di twizzles (livello 4) e la serie di passi su un piede in parallelo (livello 3-4), fattori che hanno spinto il loro punteggio a 126.09 (69.76, 56.30) per 211.39 totali.

A nove lunghezze di distanza si sono piazzati al secondo posto Kaitlin Hawayek-Jean Luk Baker, i quali hanno confezionato una prova da 121.32 (67.42, 53.90) per 202.47 precedendo Christina Carreira-Anthony Ponomarenko, terzi con 107.15 (57.05, 50.10) per 185.78 .

Il prossimo appuntamento con il Grand Prix è fissato dall’8 al 10 novembre a Chongqing, sede della seconda tappa, la Cup Of China.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

1 8 Madison HUBBELL

Zachary DONOHUE, USA 1 85.30 1 126.09 211.39 2 7 Kaitlin HAWAYEK

Jean-Luc BAKER, USA 2 81.15 2 121.32 202.47 3 6 Christina CARREIRA

Anthony PONOMARENKO, USA 3 78.63 3 107.15 185.78 4 5 Caroline GREEN

Michael PARSONS, USA 4 74.98 4 103.07 178.05 5 4 Molly CESANEK

Yehor YEHOROV, USA 5 66.01 5 102.08 168.09 6 3 Lorraine MCNAMARA

Anton SPIRIDONOV, USA 6 63.50 6 96.39 159.89 7 2 Eva PATE

Logan BYE, USA 7 59.61 7 91.79 151.40 8 1 Emily MONAGHAN

Ilias FOURATI, HUN 8 54.88 8 72.82 127.70

Foto: Pier Colombo