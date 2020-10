Pattinaggio artistico: ritorno vincente per Loena Hendrickx al Budapest Trophy 2020

Bentornata Loena Hendrickx. L’atleta belga, dopo un lunghissimo stop, ha vinto con ampio margine il Budapest Trophy 2020, competizione internazionale di pattinaggio artistico valida come gara singola del circuito ISU Challenger Series 2020-2021.

La pattinatrice ha letteralmente dominato in entrambi i segmenti, sfoggiando un ottimo stato di forma: di grande impatto lo short, dove ha atterrato senza particolari problemi sia la difficile combinazione triplo lutz/triplo toeloop che il doppio axel e il triplo flip. Bene anche il libero, dove la nativa di Turnhout ha regolato le avversarie eseguendo due tripli flip, di cui uno combinato con doppio toeloop e doppio rittberger, un triplo lutz combinato con il doppio toeloop, due doppi axel e un triplo salchow.

Loading...

Loading...

Due prestazioni quindi di grande impatto e significato, che hanno spinto il punteggio totale fino al totale di 198.97, quattordici punti in più della talentuosa estone Eva-Lotta Kiibus (trionfatrice del Nebelhorn Trophy), seconda con 185.27 davanti alla bulgara Alexandra Feigin, terza con 172.68. Da segnalare in ambito Junior, in una gara fuori dal circuito ma valida semplicemente come evento internazionale, il gesto tecnico della vincitrice Anastasiia Shabatova, atleta ucraina che ha atterrato in maniera corretta il triplo axel, diventando la prima pattinatrice europea fuori dalla Russia (pur essendo comunque russa d’origine) a completare l’elemento.

Poco spettacolo infine nella danza sul ghiaccio con la vittoria telefonata degli ucraini Alexandra Nazarova-Maxim Nikitin che, con 178.97, hanno tenuto a debita distanza i i tedeschi Katharina Mueller-Tim Dieck, secondi a sorpresa con 164.99 ai danni dei britannici Sasha Fear-George Waddell, terzi con 152.34,

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse