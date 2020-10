Pattinaggio artistico, Grand Prix 2020-2021: Wenjing Sui-Cong Han rinunciano alla Cup Of China

Nuova defezione d’eccellenza nel circuito ISU Grand Prix 2020-2021, la competizione itinerante di pattinaggio artistico quest’anno composta da quattro appuntamenti separati validi, di fatto, come eventi nazionali. La coppia d’artistico composta da Wenjing Sui e Cong Han infatti non prenderà parte alla Cup Of China 2020, seconda tappa in programma dal 6 all’8 novembre presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing (Cina). L’annuncio è arrivato nella mattinata di giovedì 28 ottobre, dopo che il nome dei pattinatori è stato cancellato dall’elenco degli iscritti ufficiale della rassegna, in cui risultano assenti anche Feiyao Tang-Yongchao Yang.

I motivi del forfait dei Vice Campioni Olimpici nonché Campioni del Mondo in carica sono strettamente legati alle condizioni fisiche del cavaliere, alle prese con la riabilitazione a seguito di un infortunio all’anca: “Avevamo programmato di ritornare ai Campionati dei Quattro Continenti (poi cancellati) – Ha detto Han alla testata locale Xinhua – Ma avevamo valutato la possibilità di gareggiare a Chongqing. Tuttavia, alla fine abbiamo deciso di non accellerare i tempi“.

Un’assenza e una situazione generale che sembra comunque non preoccupare l’allenatore degli atleti di Harbin, Hongbo Zhao: “Sebbene la pandemia abbia avuto un impatto sui nostri piani di allenamento, in generale, tutto procede senza intoppi. La Coppa di Cina è come un esame e spero che tutti i pattinatori coinvolti possano dare il meglio in pista“.

