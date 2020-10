Pattinaggio artistico: ecco il Gran Premio Italia! Il programma e i partecipanti tappa per tappa

Arriva una bella novità nel pattinaggio artistico italiano. Inizierà ufficialmente il 24 ottobre il Gran Premio Italia, la nuova competizione itinerante interna organizzata dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio composta da quattro tappe da ottobre e dicembre con una Finale che, da programma, andrà in scena a febbraio del 2021.

La rassegna, annunciata nella tarda serata di mercoledì 7 ottobre, è stata promossa dagli organi competenti per poter ovviare alle difficoltà inerenti al calendario della stagione 2020-2021, fortemente condizionato da numerose cancellazioni, tra tutte quelle del Grand Prix Junior, e da possibili rinvii causati dal continuo protrarsi dell’emergenza sanitaria.

I migliori atleti della Nazionale maggiore dunque, da Matteo Rizzo a Daniel Grassl passando per Nicole Della Monica-Matteo Guarise, Charlène Guignard-Marco Fabbri e Alessia Tornaghi, affronteranno due appuntamenti dei quattro pianificati, dove incontreranno anche alcuni concorrenti di nazionalità straniere che parteciperanno a ogni rispettivo evento su invito della Federazione. Le sedi delle gare saranno Bergamo (24-25 ottobre), Torino (21-22 novembre), Egna (28-29 novembre) e Trento (5-6 dicembre).

L’occasione sarà propizia non solo per ammirare le gesta degli azzurri più quotati ma anche per garantire il ritmo gara al resto della squadra, compresi gli atleti Junior e le coppie di nuova formazione. Non per nulla al Gran Premio Italia faranno il loro esordio assoluto Carolina Moscheni-Francesco Fioretti, pronti a iniziare il loro lungo cammino per diventare la seconda forza nella specialità.

Grande la soddisfazione di Paolo Pizzocari, direttore tecnico delle Nazionali e responsabile del settore figura: “Allenare gli elementi tecnici e i programmi è fondamentale ma altrettanto importante è non perdere l’abitudine a gareggiare: in tutti questi mesi i nostri atleti si sono allenati con serietà ed ora è tempo di mettere a frutto quanto fatto e mostrare così a tutti i fan del pattinaggio di figura i progressi ed i nuovi programmi. I nostri ragazzi avranno la certezza di poter gareggiare per loro stessi e per la gioia tutti coloro che li seguono da anni e che desiderano rivederli“.

I migliori pattinatori di ogni tappa, in base a un punteggio assegnato, si qualificheranno per la Finale, pianificata il 13 e il 14 febbraio 2021.

GRAN PREMIO ITALIA 2020: I PARTECIPANTI TAPPA PER TAPPA

Prima Tappa, Icelab Bergamo, 24-25 ottobre 2020

Individuale maschile

Mattia Dalla Torre (Aosta Skating Club 2000)

Gabriele Frangipani(Fiamme Oro)

Daniel Grassl (Fiamme Oro)

Matteo Rizzo (FiammeAzzurre)

Alberto Vanz (IceLab)

1 Atleta straniero su invito

Individuale femminile

Elisabetta Leccardi (Young Goose Academy)

Ginevra Negrello (Varese Ghiaccio)

Chenny Paolucci (2201 srl)

Francesca Poletti (Varese Ghiaccio)

2 Atlete straniere su invito

Coppie d’artistico

Sara Conti-Niccolò Macii (Icelab)

Nicole Della Monica-Matteo Guarise (Fiamme Oro)

Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (IceLab)

1 coppia straniera su invito

Seconda tappa, PalaTazzoli di Torino, 21-22 novembre 2020

Individuale femminile

Greta Baldan (PAT)

Lucrezia Beccari (IceLab)

Roberta Rodeghiero (Areonautica Militare)

Alice Orrù (Pusterice Club)

Alessia Tornaghi (Fiamme Oro)

Danza sul ghiaccio

Chiara Calderone-Alexei Dubrovin (Accademia Del Ghiaccio)

Charlène Guignard-Marco Fabbri (Fiamme Azzurre)

Carolina Moscheni-Francesco Fioretti (Icelab)

2 Coppie straniere su invito

Danza sul ghiaccio Junior

Nicole Calderari-Marco Cilli (IceLab)

Sara Campanini-Francesco Riva (Accademia Del Ghiaccio)

Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky (IceLab)

Noemi Tali-Stefano Frasca (IceLab)

Giulia Tuba-Andrea Tuba (Sport Ghiaccio Mezzaluna)

Terza tappa, Wurth Arena Egna, 28-29 novembre 2020

Individuale maschile

Mattia Della Torre (Aosta Skating Club)

Alessandro Fadini (Artistico Ghiaccio Fiemme)

Gabriele Frangipani (Fiamme Oro)

Daniel Grassl (Fiamme Oro)

Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre)

1 atleta straniero su invito

Individuale femminile

Lucrezia Beccari (IceLab)

Lara Naki Gutmann (CPA Trento)

Elisabetta Leccardi (Young Goose Academy)

Ginevra Negrello (Varese Ghiaccio)

Chenny Paolucci (2201 srl)

1 atleta straniera su invito

Coppie d’artistico

Irma Caldara-Marco Santuci (Accademia Del Ghiaccio)

Vivienne Contarino-Marco Pauletti (Ice Club Torino)

Nicole Della Monica-Matteo Guarise (Fiamme Oro)

Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (IceLab)

Quarta tappa, Palaghiaccio Trento, 5-6 dicembre

Individuale femminile

Lucrezia Gennaro (2001 srl)

Lara Naki Gutmann (CPA Trento)

Roberta Rodeghiero (Aeronautica Militare)

Alessia Tornaghi (Fiamme Oro)

2 atlete straniere su invito

Danza sul ghiaccio

Chiara Calderone-Alexei Dubrovin (Accademia Del Ghiaccio)

Charlène Guignard-Marco Fabbri (Fiamme Azzurre)

Carolina Moscheni-Francesco Fioretti (Icelab)

Katrine Roy-Claudio Pietrantonio (Sport Ghiaccio Mezzaluna)

1 coppia straniera su invito

Danza sul ghiaccio Junior

Nicole Calderari-Marco Cilli (IceLab)

Sara Campanini-Francesco Riva (Accademia Del Ghiaccio)

Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky (IceLab)

Giorgia Galimberti-Matteo Mandelli (GGR)

Giulia Tuba-Andrea Tuba (Sport Ghiaccio Mezzaluna)

Foto: Federazione Italiana Sport Ghiaccio