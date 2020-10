Pattinaggio artistico: Daniel Grassl vince la prima tappa del Gran Premio Italia con ben tre salti quadrupli. Secondo Matteo Rizzo

Daniel Grassl Show all’IceLab Arena di Bergamo, il palazzo del ghiaccio che sta ospitando questa settimana la prima tappa del Gran Premio Italia 2020, la nuova competizione interna di pattinaggio artistico pensata dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio per venire incontro alle difficoltà del calendario internazionale, deturpato dall’emergenza sanitaria. L’atleta altoatesino, con un programma di altissimo livello, ha dominato in lungo e in largo nella specialità individuale maschile, vincendo la gara.

Una prestazione monstre quella del pattinatore seguito da Lorenzo Magri, interpretata sul tema di “Joker” e impreziosita da ben tre quadrupli perfettamente eseguiti, il lutz, il flip e il rittberger, e costellata da due tripli flip, eseguiti rispettivamente con il triplo toeloop e con euler/triplo salchow. Atterrando il triplo flip e ricevendo livello 4 sia nella serie di passi che in due trottole su tre il nativo di Merano ha dunque raccolto nel segmento (106.93 82.34) arrivando allo spaventoso totale di 284.99, dimostrazione di una crescita importantissima non solo sul contenuto tecnico, ma anche sulla qualità della pattinata.

Al secondo posto si è posizionato Matteo Rizzo, bravo a difendere il piazzamento nonostante una performance fallosa dove ha comunque ruotato un triplo axel, un quadruplo toeloop chiamato sul quarto arrivato in modo falloso e un triplo flp combinato con il doppio toeloop, ottenendo 136.97 (60.29, 77.68) per 214.01, otto lunghezze in più di Gabriele Frangipani, terzo classificato con 138.31 (71.65, 68.66) per 206.82.

I pattinatori citati saranno della partita in occasione del terzo appuntamento del circuito, quello di Egna, programmato dal 28 al 29 novembre.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

Foto: Valerio Origo