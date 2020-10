Pattinaggio artistico: cancellati gli Internationaux De France 2020: niente Grand Prix per gli azzurri

Il Covid-19 si scaglia prepotentemente sugli Internationaux De France. La terza tappa del circuito Grand Prix 2020-2021 di pattinaggio artistico, pianificata a Grenoble dal 13 al 15 novembre, è stata ufficialmente cancellata. A dare la notizia è stata l’International Skating Union tramite un comunicato diffuso nel tardo pomeriggio di lunedì 19 ottobre.

Le motivazioni della decisione sono attribuibili alla recenti restrizioni emanate dal governo francese per bloccare il flusso dei contagi, aumentati in modo drammatico nelle ultime settimane: “In seguito all’annuncio del presidente francese Emmanuel Macron il 14 ottobre 2020 di istituire un coprifuoco nell’area di Grenoble, in consultazione con la città di Grenoble – si legge – la FFSG ha preso la difficile decisione di annullare l’evento; è stata monitorata da vicino la posizione delle autorità sanitarie sul COVID-19 ma, data l’evoluzione della crisi sanitaria e la prudenza per la salute e la sicurezza di atleti, allenatori, funzionari e volontari, la linea di condotta appropriata è stata la cancellazione della rassegna”.

L’annullamento della tappa si aggiunge a quello di Skate Canada, ufficializzato la settimana scorsa. In virtù di questa disposizione gli atleti italiani, per quest’anno, non parteciperanno dunque al Grand Prix. La loro presenza infatti, vista l’organizzazione distribuita per aree geografiche, era prevista esclusivamente nella terra d’Oltralpe. di conseguenza salteranno la Kermesse anche Campioni del calibro dei danzatori Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, e i pattinatori nipponici di stanza in Svizzera Shoma Uno e Rika Kihira.

Foto: LaPresse