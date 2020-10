Pattinaggio artistico, Budapest Trophy 2020: esordio stagionale per Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann e Roberta Rodeghiero

Dopo il primo evento ufficiale, il Nebelhorn Trophy, entra sempre più nel vivo la stagione 2020-2021 di pattinaggio artistico. Si svolgerà infatti dal 15 al 17 ottobre 2020 il Budapest Trophy 2020, competizione internazionale valida come gara singola del circuito ISU Challenger Series in scena presso il Vasas Jégcentrum di Budapest (Ungheria).

Per l’occasione assisteremo all’esordio stagionale dell’azzurro Daniel Grassl che, come anticipato ai microfoni di Figure2u, proporrà per la prima volta i nuovi programmi di gara, svelando l’attesissimo tema dello short program, ancora segreto, e sfoggiando la sua versione di “Joker” per il programma libero. Appuntamento sulla carta molto semplice quello dell’allievo di Lorenzo Magri, il quale si scontrerà con avversari decisamente più indietro dal punto di vista tecnico, tra cui spicca il talentuoso ucraino Ivan Shmuratko, atleta che ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori in occasione dell’ultima tappa del Junior Grand Prix di Egna 2019 centrando il terzo posto, posizionandosi proprio alle spalle del nostro Daniel e del russo Petr Gumennik.

Compagine azzurra presente anche in campo femminile, dove ci saranno Lara Naki Gutmann – pattinatrice che quest’anno come Grassl farà il suo esordio agli Internationaux De France, quarta tappa del circuito Grand Prix – e Roberta Rodeghiero, alle prese con una gara leggermente più combattuta rispetto a quella del compagno di squadra: le atlete di Gabriele Minchio se la vedranno infatti, tra le altre, con l’estone Eva-Lotta Kiibus, vincitrice del Nebelhorn, e con la bulgara Alexandra Feigin, piazzatasi nella top 20 agli ultimi Campionati Europei di Graz (Austria). Piacevole ritorno infine per la belga Loena Hendrickx, finalmente sul giaccio dopo un lungo periodo di stop.

