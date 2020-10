Pattinaggio artistico, Alexandra Trusova dopo la vittoria alla Coppa Di Russia: “Felice per il triplo axel, cerco di migliorare in ogni aspetto”

La vittoria di Alexandra Trusova in occasione della seconda tappa della Coppa Di Russia di pattinaggio artistico, andata in scena lo scorso weekend presso la MegaSport Arena di Mosca, è stata la prima avvenuta sotto la gestione del nuovo allenatore Evgenii Plushenko. La medaglia di bronzo agli Europei 2020, grazie a un libero caratterizzato da tre quadrupli (nello specifico un lutz atterrato con step out e due toeloop), ha avuto la meglio sulle ex compagne di allenamento Kamila Valieva e Daria Usacheva, rispettivamente seconda e terza malgrado una superiorità sotto il profilo delle componenti del programma.

La nativa di Riazan nel post gara ha espresso ai microfoni della Federazione grande soddisfazione per il risultato ottenuto, ponendo l’accento principalmente sul triplo axel atterrato, seppur in maniera problematica, durante lo short program: “Volevo davvero saltare un triplo axel in questa competizione – Ha dichiarato Trusova – Non è riuscito del tutto, ma sono felice. Al campo di Novogorsk prima dei Test, in allenamento, l’ho provato parecchie volte e l’ho ruotato completamente, tutti dicevano che ero vicina, ma non riuscivo a eseguirlo in modo pulito. Non so cosa sia cambiato esattamente, mi sono esercitata tanto su questo salto; e quando ho cominciato a sentirlo mio è iniziato a diventare abbastanza facile“.

La regina dei quadrupli ha inoltre sottolineato il suo grande feeling con gli elementi di salto, confermando di essere al lavoro anche sulla pattinata, fattore con cui ha pagato dazio nel secondo punteggio proprio nella gara d’esordio stagionale: “Mi è sempre piaciuto saltare e imparare a eseguire salti difficili: i salti sono il mio elemento preferito del pattinaggio di figura. Ma adesso ha iniziato a piacermi anche la pattinata, ci lavoriamo molto. In questo momento presto molta attenzione a questo aspetto, cercando di migliorare In ogni cosa“.

Trusova si è infine detta molto contenta per i programmi di questa stagione, precisando il vero tema del libero, pattinato sulle note de “Romeo & Juliet“: “Quest’anno i programmi sono esattamente come volevo. Lo short parla della primavera, di quando tutto prende vita e fioriscono i primi fiori e le foglie sugli alberi. Rappresenta la nascita di qualcosa di nuovo. Nel libero invece malgrado la musica non rappresento Giulietta, ma un destino malvagio: il destino malvagio dell’amore“.

Foto: Colombo Pier