Pattinaggio artistico a rotelle, ufficializzati i regolamenti per la stagione 2020-2021 : novità nel Sincronizzato e in Solo Dance

Con un’annata sportiva andata per buona parte a vuoto a causa dell’emergenza sanitaria è tempo di programmazione nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle. Dopo averli annunciati in anticipo nei primi giorni di settembre il Consiglio Federale ha ufficializzato i nuovi regolamenti per la stagione 2020-2021, pubblicati nella giornata di martedì 13 ottobre sul sito della Federazione Italiana Sport Rotellistici. Considerata la poca attività degli ultimi mesi, le modifiche apportate dal Settore tecnico sono state ridotte ai minimi termini su tutti i fronti. Tuttavia non mancano le novità, soprattutto in due versanti.

Nell’affascinante universo del Pattinaggio Sincronizzato è stata infatti introdotta la Small Sincro, categoria promozionale che verrà giudicata con il vecchio sistema white: il gruppo potrà essere composto da otto a sedici pattinatori (con due riserve). La lunghezza del programma di gara sarà di tre minuti e tre secondi; al suo interno gli elementi tipici del sincronizzato dovranno essere ben bilanciati: dai cerchi ai mulini, dalle linee ai blocchi passando per le intersezioni. Le manovre dovranno apparire dominanti tra una difficoltà e l’altra, e i passi difficili di collegamento ben visibili.

Per rendere meno complicato il passaggio dalla categoria nazionale a quella internazionale è stato invece ideato nel mondo della danza il Trofeo Nazionale Solo Dance: gli organi competenti con questo Trofeo intendono colmare il gap, attualmente presente, tra i due campi. In questo modo saranno quindi presenti tre Divisioni (Nazionale, Internazionale e Promozionale) con livelli, difficoltà e obiettivi differenti. La gara sarà organizzata prima a livello provinciale e regionale, poi Nazionale. Ci saranno tre categorie: Promozionale Cadetti, Promozionale Junior e Promozionale Senior. I danzatori dovranno eseguire una danza obbligatoria e un libero, contrassegnato da quattro elementi: l‘Artistic Sequence, una serie di travelling, una sequenza di coreografica e di cluster (solo per Senior e Junior Nazionale). Insieme al Trofeo Nazionale di Solo Dance sono stati inoltre istituti anche due nuove competizioni di promozione: Il Trofeo “Primi Passi” quello “Giovanile”.

Per ciò che concerne le modifiche prettamente regolamentari da segnalare nel singolo il limite massimo di esecuzione della sequenza coreografica, che sarà di trenta secondi, e una piccola novità nelle trottole che, se presenti nella performance nel numero di due pianificate combinate, una di queste potrà essere composta da massimo cinque posizioni, l’altra da tre. Nelle coppie d’artistico invece a partire dal prossimo anno la categoria di appartenenza sarà determinata esclusivamente dall’età del pattinatore più anziano.

Tornando al Solo Dance spicca l’introduzione della categoria “Giovanissimi” e il limite massimo per la realizzazione della serie di cluster, che non potrà essere più lunga di venti secondi, stesso limite anche per le Coppie, sia nell’elemento in presa che non in presa.

Qualche accorgimento in più infine nella sempre più in crescita specialità dell’inline: In tutti gli short sarà permesso un solo cambio di piede nella trottola combinata; sempre nel segmento più breve lo stesso salto potrà essere eseguito soltanto una volta, a condizione di atterrarlo una seconda volta in combinazione. Nelle trottole invece non sarà permesso eseguire per più di due volte la stessa posizione nell’intero programma. Nel libero invece, laddove saranno consentite due trottole combinate, queste dovranno essere obbligatoriamente diverse.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione della Federazione Italiana Sport Rotellistici)