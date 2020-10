Pattinaggio artistico a rotelle: il Covid-19 ripiomba sulle attività della Nazionale. Sospesi tutti i raduni federali

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione, sempre più veloce, del Covid-19 stravolge, modifica e rallenta la programmazione federale nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle. A causa dell’andamento dei contagi, e delle relative misure restrittive adottate dal Governo per contenere la seconda ondata, la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha infatti sospeso i tre raduni della Nazionale maggiore, originariamente pianificati dal 6 all’8 novembre a Calenzano (Firenze) per la specialità del libero, dal 13 al 14 novembre a Rimini per le coppie e, infine, dal 27 al 29 novembre a Calderara Di Reno (Bologna) per ciò che concerne la danza. La notizia è stata annunciata dalla FISR tramite il comunicato numero 049 diramato il 27 ottobre.

“La FISR – si legge nella nota – è al lavoro per una riprogrammazione dei raduni federali con modalità rivedute rispetto a quelli programmati compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del COVID -19. In relazione alle altre attività saranno fornite quanto prima ulteriori comunicazioni“.

Nonostante le problematiche cerca comunque di non arrestarsi la formazione di allenatori, giudici, technical specialist e data operator, impegnati nel complicato ma avvincente periodo di transizione scaturito dall’introduzione del Rollart. La World Skate ha dunque allestito una Academy online, ovvero una serie di lezioni a distanza dalla durata di quattro mesi per tutte le discipline rientranti nel nuovo sistema di valutazione: il corso è stato suddivise in due cicli; il primo è partito il 26 ottobre e si concluderà nel mese di febbraio 2021. Il secondo inizierà invece a febbraio fino a maggio 2021.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di World Skate)