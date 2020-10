Parigi-Tours 2020: la startlist e i partecipanti. Andersen e Bouhanni tra i favoriti

Oggi, 11 ottobre, prenderà il via la Parigi-Tours 2020. Sarà una prova molto dura di 213 i chilometri caratterizzata come sempre da tratti in sterrato immersi nei vigneti della zona, e ben sette côtes nel finale di gara. Il tutto in grado di fare una bella selezione in gruppo. Vista la situazione molto particolare, con la sovrapposizione della corsa con il Giro d’Italia e la Gand-Wevelgem non ci saranno molti nomi di spicco. Il grande favorito è senza ombra di dubbio Soren Kragh Andersen, occhio anche a Nacer Bouhanni, Aimé De Gent e Rudy Molard.

LA STARTLIST DELLA PARIGI-TOURS 2020

AG2R LA MONDIALE

CYRIL DESSEL

BARDET Romain

GENIEZ Alexandre

GODON Dorian

JAUREGUI Quentin

RAUGEL Antoine

TANFIELD Harry

VERGER Simon

COFIDIS

VANBILSEN Kenneth

BERHANE Natnael

FINE Eddy

MORIN Emmanuel

PRODHOMME Nicolas

VIVIANI Attilio

ZANONCELLO Enrico

R SABATINI Fabio

R LAFAY Victor

GROUPAMA – FDJ

MADOUAS Valentin

ARMIRAIL Bruno

BONNET William

MOLARD Rudy

ROUX Anthony

SEIGLE Romain

VINCENT Léo

R GAUDU David

TEAM SUNWEB

Michiel ELYZEN

KRAGH ANDERSEN Søren

HEINSCHKE Leon

MÄRKL Niklas

NIEUWENHUIS Joris

PEDERSEN Casper Phillip

SALMON Martin Alexander

ALPECIN – FENIX

DE BONDT Dries

KRIEGER Alexander

MODOLO Sacha

RICHARDSON Alexandar

SBARAGLI Kristian

THWAITES Scott

VAKOC Petr

R HANSEN Lasse Norman

R VERVAEKE Louis

B&B HOTELS – VITAL CONCEPT

COQUARD Bryan

BARTHE Cyril

GAREL Adrien

GAUTIER Cyril

LE BON Johan

PACHER Quentin

SLAGTER Tom-Jelte

R CHEVALIER Maxime

R SCHÖNBERGER Sebastian

BINGOAL – WB

VANENDERT Jelle

HUYS Laurens

ISTA Kevyn

LIVYNS Arjen

PAASSCHENS Mathijs

SUTER Joel

WIRTGEN Luc

R PEYSKENS Dimitri

R LIETAER Eliot

BURGOS – BH

SUREDA MOREY Jaume

CANAL BLANCO Carlos

CANTON SERRANO Isaac

FUENTES PANIEGO Angel

GIBSON Matthew

MOLENAAR Alex

PEÑALVER ANIORTE Manuel

R FERNANDES José

R GUERRERO BONILLA Pablo

CAJA RURAL – RGA

ABERASTURI IZAGA Jon

AULAR SANABRIA Orluis Alberto

CAÑELLAS SANCHEZ Xavier

GONZALEZ LOPEZ David

LAZKANO LOPEZ Oier

MALUCELLI Matteo

SAEZ Hector

R OSORIO CARVAJAL Alejandro

R NICOLAU BELTRAN Joel

EUSKALTEL – EUSKADI

ARISTI Mikel

ALONSO FLORES Mikel

ANGULO SAMPEDRO Antonio

GOIKOETXEA GOIOGANA Peio

IRIZAR Julen

LOPEZ FUENTES Diego

ZHYHUNOU Dzmitry

R BALLARIN MANSO Iker

R BOU COMPANY Joan

GAZPROM – RUSVELO

CANOLA Marco

BOEV Igor

CIMA Damiano

CIMA Imerio

KURIYANOV Stepan

KUZNETSOV Viacheslav

SHALUNOV Evgeny

R STRAKHOV Dmitrii

R RIKUNOV Petr

NIPPO DELKO ONE PROVENCE

SISKEVICIUS Evaldas

BARBIER Pierre

COMBAUD Romain

GIRMAY HAILU Biniam

GROSU Eduard-Michael

RAJOVIC Dusan

TRARIEUX Julien

R FEDELI Alessandro

R BEPPU Fumiyuki

NOVO NORDISK

PLANET Charles

BENHAMOUDA Mehdi

BRAND Sam

HENTTALA Joonas

KAMSTRA Brian

KUSZTOR Péter

PERON Andrea

R LOZANO RIBA David

R DE KEIJZER Gerd

RALLY CYCLING

CARPENTER Robin

BASSETT Stephen

COTE Pier Andre

DAL-CIN Matteo

JOYCE Colin

ZUKOWSKY Nickolas

R TESSON Jason

R GUEGAN Mael

RIWAL READYNEZ

DE KLEIJN Arvid

BUDDING Martijn

ERIKSSON Lucas

JENSEN August

MAGNUSSON Kim

MØRCH KONGSTAD Tobias

REINDERS Elmar

R SHAW James

R HAVIK Piotr

SPORT VLAANDEREN – BALOISE

DE KETELE Kenny

DE VYLDER Lindsay

DELTOMBE Kevin

GHYS Robbe

MENTEN Milan

MERTENS Julian

WILLEMS Thimo

R PLANCKAERT Emiel

R DE WILDE Gilles

TEAM ARKEA – SAMSIC

BOUHANNI Nacer

BOUDAT Thomas

GRONDIN Donavan Vincent

MCLAY Daniel

NOPPE Christophe

PICHON Laurent

WELTEN Bram

R RIOU Alan

R LECAMUS LAMBERT Florentin

TOTAL DIRECT ENERGIE

MANZIN Lorrenzo

CABOT Jeremy

CARDIS Romain

HIVERT Jonathan

LIGTHART Pim

MAITRE Florian

OURSELIN Paul

R COUSIN Jerome

R SELLIER Simon

UNO-X PRO CYCLING TEAM

HOELGAARD Markus

HOELGAARD Daniel

SAUGSTAD Lars

SKAARSETH Anders

SLEEN Torjus

TRÆEN Torstein

WÆRSTED Syver

R ABRAHAMSEN Jonas

R KULSET Kristian

NATURA4EVER ROUBAIX LILLE METROPOLE

LEVASSEUR Jordan

DE WITTE Mathias

DERNIES Tom

LEROUX Samuel

LEVEAU Jérémy

PICOUX Maximilien

VERMEULEN Emiel

R CENTRONE Ivan

R FERASSE Thibault

ST MICHEL – AUBER93

MALDONADO Anthony

ALAPHILIPPE Bryan

BLEIER Baptiste

CONSTANTIN Baptiste

HUREL Tony

LOUVET Louis

MAURELET Flavien

R GUILLONNET Adrien

R VAN NIEKERK Morné

Foto: Lapresse