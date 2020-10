Parigi-Tours 2020: dove vederla in tv. Programma, orari, streaming

Domenica 11 ottobre andrà in scena la 114esima edizione della Parigi-Tours. Saranno 213 i chilometri da affrontare tra Chartres e Tours per questa affascinante classica francese che purtroppo, con il passare del tempo, ha perso molto risalto. Anche se nelle ultime edizioni ha cercato di rinnovarsi con i suoi tratti in sterrato immersi nei vigneti della zona, e ben sette côtes nel finale di gara. Il tutto in grado di fare una bella selezione in gruppo.

La Parigi-Tours 2020 prenderà il via alle ore 9.50, e terminerà alle ore 14.45 circa. La corsa verrà trasmessa in differita televisiva su Rai Sport alle ore 23.00, e su Eurosport 2 lunedì 12 ottobre alle ore 12.00 e alle ore 18.00. È prevista la diretta streaming su Eurosport Player, e potrete seguire la differita Rai su Rai.tv. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

Loading...

Loading...

PARIGI-TOURS 2020: PROGRAMMA, ORARI, STREAMING

Domenica 11 ottobre

Partenza: ore 9.50

Arrivo: ore 14.45

Differita tv: Rai Sport ore 23.00, Eurosport 2 lunedì 12 ottobre ore 12.00 e ore 18.00

Diretta streaming: Eurosport Player

Differita streaming: Eurosport Player, Rai.tv

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

lisa.guadagnini@oasport.it

Twitter: @lisa_guadagnini

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere Mi piace alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse